"До останнього вірив у диво": раптово померла учасниця шоу Майстер Шеф

Стелла Клименко померла / прес-служба СТБ

Учасниця шоу Майстер Шеф Стелла Клименко трагічно померла. Про її смерть повідомив колега і також учасник шоу Майстер Шеф. Професіонали-3 Микола Люлько.

За словами знайомих Стелли, найбільш ймовірна причина смерті - раптова зупинка серця.

"Вічна пам'ять тобі, дорога! Вчора батьки, друзі, колеги і я втратили дорогу нам людини ... дівчинка Стелла, Так я завжди тебе називав ... ти була мені хорошим другом! Ти була прекрасною колегою! Ти наша запальничка! Ми з тобою пройшли багато! За плечима у нас сотні крутих страв, багато майстер-класів і дуже нелегкий проект Майстер Шеф. Професіонали! Я до останнього вірив у диво і чекав тебе сьогодні на роботу!!! Але ти не прийшла..." ― написав у своїх соцмережах Микола Люлько.

Як повідомляє пресслужба телеканалу СТБ, в червні Стелла Клименко покинула шоу Майстер Шеф. Професіонали-3 за станом здоров'я.

Як відомо у дівчину виявили коронавірус.

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У Стеллы Клименко був свій бізнес: готувала соуси, маринади, конфітюри, варення.

Дівчина працювала в Києві в одному з ресторанів під керівництвом Миколи Люлько.

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