Дмитро Монатік став Заслуженим артистом України

Під час нагородження до Дня Незалежності України президент Володимир Зеленський вручив почесну нагороду артисту Monatik.
До 30-річчя незалежності України Володимир Зеленський провів нагородження видатних українців під час урочистої церемонії прямо на Хрещатику, де зібралися тисячі українців та іноземних гостей.
Серед нагороджених - український артист Дмитро Монатік, який став Заслуженим артистом України.
Як зазначив глава держави, за час своєї кар'єри виконавець став одним з найпопулярніших в українському шоу-бізнесі.
Monatik вийшов на сцену в чорному костюмі з білою сорочкою. Він вибігав дуже щасливий і задоволений. Не виключено, що артиста попередили перед врученням нагород про те, що буде.
Нагадаємо, що в 2020 році Діма Монатік займався підготовкою урочистого концерту до Дня Незалежності.
До цього артист став тренером шоу Голос країни на 1+1, і залишається в кріслі і в 2022 році.
До початку карантину через коронавірус Дмитро Монатік зібрав стадіон Олімпійський - значне досягнення для українських артистів.
Кар'єру Діма Монатік почав ще до участі в шоу Х-Фактор. Тоді, судді там майже одноголосно не повірили в те, що артист доб'ється успіху на сцені.