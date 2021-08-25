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Дмитро Монатік став Заслуженим артистом України

25 серпня 2021, 03:13

Під час нагородження до Дня Незалежності України президент Володимир Зеленський вручив почесну нагороду артисту Monatik.

Діма Монатік
Діма Монатік / instagram.com/monatik_official/

До 30-річчя незалежності України Володимир Зеленський провів нагородження видатних українців під час урочистої церемонії прямо на Хрещатику, де зібралися тисячі українців та іноземних гостей.

Серед нагороджених - український артист Дмитро Монатік, який став Заслуженим артистом України.

Як зазначив глава держави, за час своєї кар'єри виконавець став одним з найпопулярніших в українському шоу-бізнесі.

Monatik вийшов на сцену в чорному костюмі з білою сорочкою. Він вибігав дуже щасливий і задоволений. Не виключено, що артиста попередили перед врученням нагород про те, що буде.

Нагадаємо, що в 2020 році Діма Монатік займався підготовкою урочистого концерту до Дня Незалежності.

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До цього артист став тренером шоу Голос країни на 1+1, і залишається в кріслі і в 2022 році.

До початку карантину через коронавірус Дмитро Монатік зібрав стадіон Олімпійський - значне досягнення для українських артистів.

Кар'єру Діма Монатік почав ще до участі в шоу Х-Фактор. Тоді, судді там майже одноголосно не повірили в те, що артист доб'ється успіху на сцені.

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Дмитро Монатік новини шоу бізнесу
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