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Дмитро Комаров заінтригував підписників, куди поїде Світ навиворіт в наступному сезоні

11 жовтня 2021, 12:06

Знімальна група шоу залишила Пакистан позаду, і тепер відомий ведучий пізнає виворіт зовсім іншої країни.

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Комаров знімає новий сезон Світ навиворіт / instagram.com/komarovmir

Дмитро Комаров натякнув на те, в яку країну скоро зануряться телеглядачі в прийдешньому, 13 сезоні Світу навиворіт. Відомий журналіст, засновник і беззмінний ведучий одного з найпопулярніших тревел-шоу на вітчизняному телебаченні поділився архівними кадрами, які дуже вдало описують тему нового сезону.

Кожен сезон Світу навиворіт присвячений певній країні: особливостям її культури та побуту. Крім телеепізодів, про подорожі Дмитра Комарова можна дізнатися з блогу ведучого в Instagram. Там Комаров часом розкриває цікаві факти зі зйомок, або ділиться захоплюючими подробицями майбутнього сезону.

Наприклад, зараз транслюються випуски тревел - шоу про Пакистан. Однак у своєму акаунті Комаров поділився радісною звісткою - зйомки наступного сезону Світу навиворіт вже йдуть повним ходом.

Крім того ведучий заінтригував підписників країною, яка стане головною героїнею майбутнього 13 сезону. Дмитро Комаров виклав фото у головному уборі з пір'я, каменів і різнокольорових намистин. Обличчя ведучого розфарбоване етнічними орнаментами. Раніше цей кадр красувався на аватарці в інсті.

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Дмитро Комаров поділився кадром з особистого архіву / instagram.com/komarovmir

Таким чином Комаров вирішив натякнути підписникам і вірним шанувальникам шоу, де ж зараз проходять зйомки Світу навиворіт. "Випадково знайшов фото з аватарки в Instagram. Зроблено років 8-9 тому. Стару зачіску приховує стилізована прикраса, яку зробили стилісти @1plus1_ua в Києві. Шикарна робота. І дуже "в тему" до нового сезону, який ми знімаємо зараз. Де, як думаєте?" - підписав раритетний кадр ведучий.

Шанувальники тут же почали гадати в коментарях, куди ж поїде знімальна група Світу навиворіт цього разу:

"Сполучені Штати Америки. Корінні жителі індіанці, теж схоже".

"У Штатах? У резерваціях для корінних жителів Америки?"

"Перу??????"

"Австралія?"

"Папуа Нова Гвінея? Чекаємо-с".

"Танзанія?"

Перша передача вийшла в 2010 році, а кожен свіжий випуск очікують з нетерпінням і сьогодні. Транслюється Світ навиворіт не тільки в Україні: за захоплюючими пригодами Дмитра Комарова спостерігають мільйони глядачів у Німеччині, Молдові, Таїланді, Ізраїлі та ін.

читайте також"Я оселився": Дмитро Комаров купив ділянку в КарпатахЗараз Світ навиворіт досліджує Пакистан. Крім цієї країни, за 12 сезонів знімальна група відвідала ще 15: Камбоджу, Індію, Танзанію, Ефіопію, Занзібар, Кенію, В'єтнам, Індонезію, Мексику, Кубу, Болівію, Непал, Японію, Бразилію і Китай.

Для своїх подорожей Дмитро Комаров вибирає не тільки туристичні місця, відомі у всьому світі. Він також показує життя країни з вивороту, що повністю підтверджує назву шоу. Предметом його недавніх досліджень, наприклад, стало багатоженство в Пакистані, а також побут і відносині в сім'ях, де число дітей і дружин у одного чоловіка може виходити за всі рамки звичного.

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шоу-бізнес Світ навиворіт Дмитро Комаров проект Світ навиворіт новини шоу бізнесу
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