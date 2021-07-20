УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Disney вибрав режисера для фільму Блейд з Махершалою Алі

20 липня 2021, 15:44

Disney вже визначився з режисером, продюсером і сценаристом фільму.

Махершала Алі
Махершала Алі / Getty Images

У США повним ходом йде підготовка до створення нового фільму за знаменитими коміксами про винищувача вампірів - Блейда. У 2000-х його роль виконав Уеслі Снайпс в 3 фільмах. Нині Disney вибрав на цю роль харизматичного Махершалу Алі, який став зараз особливо популярним.

Як повідомляє Deadline, Marvel веде переговори з режисером Бассамом Таріком, який може зняти перезапуск Блейда.

Стейсі Осей-Куффур готова написати сценарій під керівництвом президента Marvel Studios Кевіна Файгі.

Компанія шукала людину на посаду режисера фільму майже рік — з осені 2020 року. Пошуки затягнулися частково через те, що спочатку передбачалося, що саме постановник напише сценарій, але від цієї задумки згодом відмовилися.

Файгі, Алі і керівники студії зустрічалися з десятком кандидатів аж до осені, в якийсь момент розглядаючи варіанти сценариста і режисера.

Реклама

Тарік став шостим "кольоровим" режисером для фільмів Marvel, приєднавшись до Райана Куглера, Хлої Чжао, Дестін Креттон, Тайке Вайтіті і Ніа ДаКоста, остання з яких нещодавно була призначена режисером продовження Капітан Марвел.

Таріка представляють Range Media Partners, WME і юристи Деніел Пассман і Тара Колі.

В останні роки Файгі поставив перед собою завдання урізноманітнити не тільки акторський склад, який з'являється перед камерою, але і тих, хто стоїть за нею, і недавні співробітники довели це.

Дати початку зйомок або дати виходу нового Блейда поки що немає і найближчим часом поки що не передбачається - поки не будуть визначені всі ключові ролі творців стрічки.

новини шоу бізнесу новини кіно
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Казанська літня 2021: душевні привітання та листівкиКазанська літня 2021: душевні привітання та листівки Вчені назвали найкорисніший напій, який допоможе жити довшеВчені назвали найкорисніший напій, який допоможе жити довше Судоми вночі: чому виникають і що з ними робитиСудоми вночі: чому виникають і що з ними робити Магнітна буря 21 липня 2021 року: як допомогти судинамМагнітна буря 21 липня 2021 року: як допомогти судинам Скандал у Токіо: чоловік прямо на трибунах Олімпійського стадіону зґвалтував працівницюСкандал у Токіо: чоловік прямо на трибунах Олімпійського стадіону зґвалтував працівницю

Останні новини

10:13

Переговори Зеленського в США: у Конгресі зажадали від Байдена перенести терміни візиту

10:02

Синоптик оголосив штормове попередження: де в Україні сьогодні погіршиться погода

09:41

"Володію і не продаю": ціни на біткоїн різко злетіли після нової заяви Маска Відео

09:23

Отруєння в таборі на Прикарпатті: 10 дітей і один дорослий госпіталізовано з блювотою та діареєю Відео

09:11

Людей зносило потужними потоками: Одеса пішла під воду після сильної зливи Відео

Реклама
09:00

Мовний іспит: чи доцільно вимірювати профпридатність чиновників знанням української мови

08:58

Негода в Україні: жертвами стихії стали двоє людей, травмовано - семеро

08:37

У Києві п'яна суддя за кермом влаштувала ДТП, від самосуду врятувала поліція Відео

08:30

Не плачте через Північний потік Погляд

08:19

Коронавірус в Україні 22 липня: за добу поставили 726 діагнозів COVID-19 Відео

08:03

Угода по СП-2: США готують нові санкції, ідеї Києва увійшли в текст угоди - Держдеп Відео

08:00

Атака на Байдена і угода щодо СП-2: експерт назвав страх Білого дому перед візитом Зеленського у США Відео

07:55

Подвійне убивство в Луцьку: чоловік розправився з колишньою дружиною і дочкою після вироку суду Відео

07:04

Саміт Путіна і Зеленського: у Кремлі розкрили, чи є зрушення у підготовці зустрічі президентів

07:00

Слова Путіна і фініш діалогу відносно Донбасу: дипломат розкрив стратегію Кремля щодо України Відео

06:42

Німеччина зобов'язалася активізувати переговори в нормандському форматі - угода Берліна і Вашингтона

06:28

Шматок совку: що зміниться в армії без строкової служби Погляд

06:24

Майже гола Марта Адамчук здивувала емоційною фотосесією топлес

05:54

Чому не можна пити каву вранці одразу після пробудження - відповідь учених

05:12

Як омолодити свою імунну систему: легкі способи Відео

Реклама
04:31

Палац за 50 мільярдів: у РФ розповіли, навіщо Путіну новий маєток у Підмосков'ї Відео

04:04

Гороскоп на 22 липня для всіх знаків Зодіаку: кого чекає успіх у всіх справах

03:41

Як назавжди розлюбити солодке: топ-7 лайфхаків від дієтолога

03:10

"Дуже смачно": найніжніша учасниця Холостяка показала жіночні форми

02:43

День боксу в Україні: цікаві факти та привітання Фото

02:09

"З ніг до голови": як нестача сну впливає на кожну частину тіла Відео

01:38

Медики перерахували головні ознаки серцевого нападу Відео

01:12

Кандидатура узгоджена із Заходом: у РФ назвали наступника Путіна Відео

00:26

Магнітна буря 22 липня 2021 спровокує мігрені: що робити Відео

21 липня, середа
23:14

"Вау, пальчик підстав": харків'янка похвалилася навичками 7-річної племінниці курити кальян Відео

23:11

Що потрібно робити для схуднення: прості кроки, які допоможуть досягти мети

22:24

Отримайте гарантію: Зеленський підписав закон, який захищає права споживачів інтернет-магазинів

22:10

Лежачого добивали ногами: у Вінниці натовп підлітків жорстоко побив хлопця через зачіску Відео

21:59

Мир на Донбасі і повернення Криму: Зеленський заявив про плани на перемовини з Байденом Відео

21:58

У дитини ріжуться зуби: як зрозуміти Відео

21:48

Гематоми на тілі і церковне масло: з'явилися моторошні подробиці про виснаженого підлітка в Одесі Відео

21:22

У Миколаєві випав град завбільшки з куряче яйце: побиті тисячі автомобілів Відео

21:19

Транзит газу через Україну на 10 років і гарантії ненападу РФ: США і ФРН досягли угоди щодо СП-2 Відео

21:06

Потужна допомога щодо Криму і Донбасу: США оголосили зустріч Зеленського і Байдена 30 серпня Відео

21:05

Незабаром для вільного в'їзду з України відкриються ще шість країн Європи – ЗМІ Відео

Реклама
20:27

Прикмети на 22 липня: що не можна робити і як уберегтися від біди Відео

20:23

Вийшов трейлер перезапуску мультсеріалу Чіп і Дейл Відео

20:20

Стало відомо, що буде з пенсією неофіційно працевлаштованих українців Відео

20:06

"Новий спосіб поливу дерев": у Києві після прориву труби утворився величезний фонтан Відео

19:47

Удар по Росії і підтримка України: у Держдепі розкрили деталі слів Байдена на адресу Путіна у Женеві Відео

19:46

Газова атака і кавказець з пістолетом: на Хрещатику трапилася масова бійка, дісталося і очевидцям Відео

19:40

Українізація по-більшовицькому: чим небезпечний примус до української мови Погляд

19:09

Ксенія Мішина показала апетитні форми в яскравому вбранні

19:09

Ракета-пеніс, Доктор Зло і податки: у соцмережах висміяли політ Джеффа Безоса в космос

19:03

Amazon знімає серіал за романом Сини Анансі Ніла Геймана

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти