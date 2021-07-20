Disney вибрав режисера для фільму Блейд з Махершалою Алі

Махершала Алі / Getty Images

У США повним ходом йде підготовка до створення нового фільму за знаменитими коміксами про винищувача вампірів - Блейда. У 2000-х його роль виконав Уеслі Снайпс в 3 фільмах. Нині Disney вибрав на цю роль харизматичного Махершалу Алі, який став зараз особливо популярним.

Як повідомляє Deadline, Marvel веде переговори з режисером Бассамом Таріком, який може зняти перезапуск Блейда.

Стейсі Осей-Куффур готова написати сценарій під керівництвом президента Marvel Studios Кевіна Файгі.

Компанія шукала людину на посаду режисера фільму майже рік — з осені 2020 року. Пошуки затягнулися частково через те, що спочатку передбачалося, що саме постановник напише сценарій, але від цієї задумки згодом відмовилися.

Файгі, Алі і керівники студії зустрічалися з десятком кандидатів аж до осені, в якийсь момент розглядаючи варіанти сценариста і режисера.

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Тарік став шостим "кольоровим" режисером для фільмів Marvel, приєднавшись до Райана Куглера, Хлої Чжао, Дестін Креттон, Тайке Вайтіті і Ніа ДаКоста, остання з яких нещодавно була призначена режисером продовження Капітан Марвел.

Таріка представляють Range Media Partners, WME і юристи Деніел Пассман і Тара Колі.

В останні роки Файгі поставив перед собою завдання урізноманітнити не тільки акторський склад, який з'являється перед камерою, але і тих, хто стоїть за нею, і недавні співробітники довели це.

Дати початку зйомок або дати виходу нового Блейда поки що немає і найближчим часом поки що не передбачається - поки не будуть визначені всі ключові ролі творців стрічки.