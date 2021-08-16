Disney готуються знімати Персонажа-2 з Райаном Рейнольдсом

Персонаж 2021 / Disney

Фільм Персонаж з Райаном Рейнольдсом в головній ролі отримає другу частину, стверджує виконавець головної ролі.

Менше, ніж через тиждень після виходу фільму Персонаж, Disney підтвердили, що згодні знімати сиквел фільму. Про це свідчать два пости в Twitter - Райана Рейнольдса, і репост режисера Шона Леві.

Харизматичний Гай може повернутися в чудовому комп'ютерному світі у другому фільмі разом з усіма своїми друзями.

"Через три роки обговорення Персонажа як оригінального фільму, Disney офіційно підтвердила, що хоче сиквел", - написав Рейнольдс.

Шон Леві підтвердив слова Райана Рейнольдса репостом і коротким "Агась".

Нагадаємо, що у фільмі Персонаж 2021 Райан Рельнольдс грає НПС - неігрового персонажа Гая, якого використовують в онлайн грі, де гравці можуть творити будь-яке насильство і знущатися над жителями ігрового світу. Однак, виявляється, що код гри був викрадений зі стартапу молодих програмістів, які намагалися створити штучний інтелект. У результаті, персонаж Гая вийшов з-під контролю, і розвинув в собі закладену програму, ставши "живим".