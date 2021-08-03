Діма Монатік вперше пояснив розрив зі співачками Lida Lee і Nino Basilaya

Діма Монатік / 1+1

Діма Монатік вперше розповів докладно про ситуацію, коли його продюсерський центр покинули обидві його підопічні.

Мультиартист Діма Монатік в інтерв'ю для шоу Зірковий шлях пояснив, що це був його дебют, як продюсера, тому і у нього і у дівчат були свої погляди на те, як все повинно бути.

"Це була моя перша практика продюсування. Я знаю що це таке, коли у артиста якісь Продюсерські відносини стають складніше... розумію, що вони - вільні артисти і хочуть творити, вони бачать світ таким, як їм хочеться. І я це приймаю. Розумію, що це для нас - краще", - сказав він.

Він зізнався, що "розставання" пройшло "легко і по-дружньому", і що все напрацьоване залишилося у молодих співачок, а деякі умови - "зовсім не жорсткі". Хоча ініціатором розриву став сам співак.читайте такожНазвали дату 5 сезону шоу Танці з зірками 2021 на каналі 1+1

"Сіли в офісі, я запитав, Чи не час нам розірвати контракт. Ніхто не відмовився. Кожен артист розуміє, що свобода — це клас!",- додав співак.

Нагадаємо, що в середині липня 2021 року Діма Монатік розповів про те, що він розірвав контракт зі співачками Lida Lee і Nino Basilaya, які були учасницями його продюсерського центру.

Як пояснив сам артист, після цього у дівчат залишилася досить велика свобода дій і можливості побудови кар'єри, як вони бажають.