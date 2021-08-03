Діма Монатік вперше пояснив розрив зі співачками Lida Lee і Nino Basilaya

Український артист, співак і музичний продюсер Діма Монатік вперше після розриву заговорив про причини закінчення роботи зі співачками.
Діма Монатік вперше розповів докладно про ситуацію, коли його продюсерський центр покинули обидві його підопічні.
Мультиартист Діма Монатік в інтерв'ю для шоу Зірковий шлях пояснив, що це був його дебют, як продюсера, тому і у нього і у дівчат були свої погляди на те, як все повинно бути.
"Це була моя перша практика продюсування. Я знаю що це таке, коли у артиста якісь Продюсерські відносини стають складніше... розумію, що вони - вільні артисти і хочуть творити, вони бачать світ таким, як їм хочеться. І я це приймаю. Розумію, що це для нас - краще", - сказав він.
Він зізнався, що "розставання" пройшло "легко і по-дружньому", і що все напрацьоване залишилося у молодих співачок, а деякі умови - "зовсім не жорсткі". Хоча ініціатором розриву став сам співак.читайте такожНазвали дату 5 сезону шоу Танці з зірками 2021 на каналі 1+1
"Сіли в офісі, я запитав, Чи не час нам розірвати контракт. Ніхто не відмовився. Кожен артист розуміє, що свобода — це клас!",- додав співак.
Нагадаємо, що в середині липня 2021 року Діма Монатік розповів про те, що він розірвав контракт зі співачками Lida Lee і Nino Basilaya, які були учасницями його продюсерського центру.
Як пояснив сам артист, після цього у дівчат залишилася досить велика свобода дій і можливості побудови кар'єри, як вони бажають.