Діма Монатік зізнався, що діти довели його до сліз

Діма Монатік / Instagram

Нещодавно в Україні відбулася прем'єра документального фільму про життя і кар'єру Діми Монатіка, який побудував кареьру всупереч критиці на вокальному шоу, де він намагався дати старт своїй творчості.

У перерві Діма Монатік поговорив з Катею Осадчою для Світського життя, і зізнався, що нещодавно був "випуск" його дітей в садку, і ця подія занадто схвилювала його.

Діти Монатіка "випустилися" з молодшої і старшої груп дитячого садка. Свято було організовано в стилі "Гаррі Поттера". Монатік згадав, що ще сам був маленький, коли вийшов "Гаррі Поттер".

"Вони полюбили Гаррі Поттера, вони перейнялися його історією і його магією", - розповів артист.

Діма сказав, що як тільки заграла музика - він розплакався.

"Вони тільки вийшли, тільки музика почалася, вихователь перші слова сказав - Я обливався сльозами. Це все ж випускний не для наших дітей, це випускний їх друзів. Даня дуже хоче в школу - я йому кажу: почекай - ти ще встигнеш".

Нагадаємо, що повний випуск шоу Світське життя з Катею Осадчою за 26 червня можна подивитися онлайн на сайті 1+1 video.