Діма Комаров показав, що з ним відбулося на зйомках нового тревел шоу в Україні

Мандруй україною з Дмитром Комаровим / 1+1

В Україні активно йдуть зйомки другого сезону шоу "Мандруй україною з Дмитром Комаровим", і телеведучий вирішив показати, що за кадром картинка не завжди така весела і захоплююча, як показано на екрані.

Діма Комаров у своєму Instagram засвітив страшні кадри, де у нього пішло подразенння через комарів та інших комах після зйомок у лісі під Ковелем.

"Витрати професії. Комарі і оводи люблять попити кров Комарова. Працювати. Укуси - не перешкода! Знімаємо для вас круті програми. Обіцяю, що ми вас здивуємо. І покажемо те, що ще не показували", - розповів телеведучий.

Діма Комаров / instagram.com/komarovmir/

Всі здивувалися кадру, де Діма показав почервоніле і распушее обличчя. Його колеги і шоумени емоційно відреагували, а Анатолій Анатоліч взагалі, заявив, що Діма схожий на нього вранці відразу після підйому

Всього за пару годин пост Комарова зібрав 114 тисяч реакцій і більше 2,6 тисяч коментарів.

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Нагадаємо, у першому сезоні шоу "Мандруй україною з Дмитром Комаровим" було шість випусків - шість незабутніх місць в Україні, про які українці знали так мало.

Діма Комаров відразу підтвердив створення 2 сезону шоу, але поки що дата виходу 2 сезону "Мандруй україною з Дмитром Комаровим" невідома.

Нагадаємо, дивитися онлайн шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" онлайн можна на сайті 1+1 video.