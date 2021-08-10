Діма Коляденко зізнався, що ходив здавати аналізи через секс з Іриною Білик

Діма Коляденко / УНІАН

Знаменитий селебріті Діма Коляденко розговорився про шлюб з Іриною Білик - він у них тривав всього три роки, і був цивільним.

Коляденко зізнався, що їх перший секс був незвичайним - пара підійшла до цієї справи дуже серйозно, і готувалася протягом декількох тижнів.

Як зізнався Коляденко в коментарі Каналу Україна, Ірина змусила його їхати здавати аналізи перед сексом.

"Ми вирішили, що якщо у нас любов, можна почекати і перевіритись. І мене її особистий водій відвіз у медичний центр, де я здав аналізи. Більше того, ми чекали результати 2 тижні. Уявляєте, наскільки все серйозно! Ми терпіли і нічого страшного. І заради кохання я готовий на все. Я просто не люблю презервативи, тому бережу себе і партнерку. Я люблю, щоб було з любов’ю і без будь-якої хімії. Але для цього потрібно здавати аналізи і чекати результати", - розповів він.

Він також додав, що після розставання вони залишилися друзями, і продовжують балувати один одного подарунками і чудово спілкуються.

Нагадаємо, що Діма Коляденко відверто розповів про свою орієнтацію.