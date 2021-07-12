Дівчина Бонда Леа Сейду після вакцинації заразилася коронавірусом

Леа Сейду / Кадр з фільму 007: Спектр

Французька актриса Леа Сейду, відома за фільмами Місія нездійсненна: Протокол Фантом, Красуня і чудовисько, а також виконанням ролі дівчини Джеймса Бонда в картинах 007: Спектр і не час вмирати, пропустила червону доріжку на Каннському фестивалі, бо заразилася коронавірусом всупереч вакцинації.

Як повідомляє видання Variety, зараження показав щоденний тест на коронавірус на знімальному майданчику.

Під час зйомок нового проекту їй довелося ізолюватися в Парижі, пропускати зйомки і Каннський фестиваль. Симптомів хвороби у неї немає.

Сейду збиралася представити в Каннах чотири фільми, де вона знялася - Французький Вісник, Історія моєї дружини, Франція і Обман.

Тепер дівчина чекає і здає тести, щоб встигнути до 17 липня просто потрапити на Каннський фестиваль, і знову відновити роботу.

36-річна Леа планувала прибути на кінофестиваль 9 липня.

Раньше Олена Шоптенко розповіла, як довго боролася з коронавірусом, коли захворіла разом з Олегом Винником під час участі в шоу Танці з зірками 2020.