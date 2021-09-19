Деніел Крейг "попрощався" з роллю Джеймса Бонда: попереду прем'єра останнього фільму з його участю

Легендарний 53-річний британський актор Деніел Крейг, який прославився у фільмі "Джеймс Бонд", заявив, що йде зі своєї "посади". Як відомо, Крейг був пов'язаний з "бондіаною" протягом 15 років. Однак незабаром глядачі побачать останній фільм з його участю. Зокрема, мова йде про образ "агента 007", який, власне, Крейг і покидає.

Деніел Крейг в ролі Джеймса Бонда / theplace.ru

Прем'єра довгоочікуваної картини під неоднозначною назвою "Не час помирати" відбудеться 7 жовтня. Це буде 25 фільм про суперагента.

За місяць до прем'єри знімальна група потішила глядачів "бондіани" безкоштовним документальним фільмом про зйомки проекту, який носить назву "Бути Джеймсом Бондом". Він вийшов на онлайн-сервісах Apple.

Фільм показує найбільш зворушливі кадри з останнього дня зйомок, а Крейг публічно висловлює команді свою подяку.

"З деякими з вас я пропрацював більшу частину своєї кар'єри. Це вже мало не 30 років. А багато хто з вас працювали зі мною над п'ятьма картинами. Я отримав задоволення від кожної секунди цих фільмів. Спасибі за можливість попрацювати з усіма вами. Це була велика честь для мене. Згадуючи всі ці фільми, я пишаюся ними. І знаю, що ми потрудилися на славу. Моя "служба" закінчена", - зазначив знаменитий актор, пише popcornnews.

Сюжет фільму "Не час помирати"

Після упіймання Ернста Ставро Блофельда п'ять років тому Джеймс Бонд покинув службу в МІ-6 і спокійно живе на Ямайці. Однак до нього звертається його друг і співробітник ЦРУ Фелікс Лейтер, з проханням про допомогу в пошуках зниклого вченого Вальдо Обручева. І тут Бонд починає протистояти лиходієві.