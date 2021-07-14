Даша Квіткова розповіла, як проходили її пологи, і завалила Мережу зворушливими кадрами

Даша Квіткова / instagram.com/kvittkova/

Переможниця Холостяка Даша Квіткова вперше вийшла на зв'язок після того, як народила первістка і показала перше фото після пологів.

Даша Квіткова розповіла, як у неї відійшли води, і вони з чоловіком збиралися в пологовий будинок.

В Instagram сторіз вона пригадала, як лікарі пояснили, що після відходу вод є ще кілька годин, і пара поступово зібралася і відправилася у пологове відділення.

Даша зізналася, що спочатку вона була весела і мріяла встигнути з'їсти шаурму, лікарі залишили її стрибати на спеціальному боллі, і вона встигла зняти ролик для Тік-току.

"Матка болить, ваджайна моя в шоці, я в прострації", - пише Квіткова.

Реклама

Але потім почалися сутички такі, що довелося робити епідуральну анестезію.читайте такожДаша Квіткова народила сина і показала зворушливе фото з пологового будинку

Вона додала, що вже близько першої години ночі була в лікарні, але пологи тривали з 3-30 до 9-51 ранку.

"Дайте нам трохи часу прийти в себе і ми вийде на зв'язок. Солодка попка спить поруч, але ми досі не можемо повірити, що це сталося", - пише дівчина.

Вона також показала фото до початку пологів:"це було наше ДО) чекаємо головного хлопця цього дня".

Нагадаємо, що тільки о 10 ранку 13 липня Даша Квіткова повідомила, що потрапила в пологовий будинок.

О 13-30 вона опублікувала три зворушливі кадри з чоловіком і сином.

Після цього вона не виходила на зв'язок, пообіцявши все розповісти сьогодні.

Даша Квіткова і Микита Добринін разом після шоу Холостяк в 2019 році.

Вони одружилися в 2020 році, а вже в січні дівчина зізналася, що вона вагітна.