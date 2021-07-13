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Даша Квіткова народила сина і показала зворушливе фото з пологового будинку

13 липня 2021, 13:35

Переможниця Холостяка 2019 Даша Квіткова вночі на 13 липня народила сина і показала фото.

Даша Квіткова
Даша Квіткова / instagram.com/kvittkova/

Українська блогерка і дружина Микити Добриніна Даша Квіткова заявила, що у неї нарешті почалися пологи - майже в той термін, що планували лікарі.

Увечері 12 липня вони з чоловіком відправили в пологовий будинок, бо у неї відійшли води.

Про початок пологів вона написала о 10 ранку 13 липня. А вже о 13-30-показала сина.

"У нас дуже пунктуальний хлопчик. Відійшли води, ми виїхали в пологовий будинок. Спроба номер два. Вдих і видих. Мчимо на найголовнішу зустріч в нашому житті (замітку зробила вчора о 23:00 ночі, коли ми виїхали з дому)", - написала вона.

Даша Квіткова і Микита Добринін
Даша Квіткова і Микита Добринін / instagram.com/kvittkova/

"Сьогодні наші серця народилися заново. О 9:51 ранку з'явився на світ наш син. 3.76056. Яна, дякую, що була поруч весь цей час. Ти не тільки відобразила ці прекрасні моменти, але і була великою підтримкою. P. S. мами, ми герої", - написала вона.

Даша Квіткова і Микита Добринін
Даша Квіткова і Микита Добринін / instagram.com/kvittkova/
Даша Квіткова і Микита Добринін
Даша Квіткова і Микита Добринін / instagram.com/kvittkova/

Вагітність і пологи Даші Квіткової - подробиці

  • Дівчина зізналася, що лікар планував пологи на 13 липня.
  • Навесні Даша показала, як чоловік подарував їй Мерседес-позашляховик.
  • Під час вагітності пара влаштувала переїзд в нове житло і встигла повністю обладнати його до пологів.
  • Взимку 2021 року Даша Квіткова зізналася, що перехворіла на коронавірус під час вагітності.
  • В середині січня Даша Квіткова і Микита Добринін повідомили, що чекають дитину. Вони розсекретили, що у них буде хлопчик після першого УЗД-обстеження.
  • Микита Добринін і Даша Квіткова - учасники проекту Холостяк 9. Вони не тільки щасливо завершили шоу, але і створили справжні міцні стосунки.
  • У травні 2020 року вони зареєстрували шлюб в РАГСі, а 31 серпня 2020 року вони відсвяткували 2 роки відносин.
Микита Добринін новини шоу бізнесу Даша Квіткова
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