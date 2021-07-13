Даша Квіткова народила сина і показала зворушливе фото з пологового будинку

Переможниця Холостяка 2019 Даша Квіткова вночі на 13 липня народила сина і показала фото.
Українська блогерка і дружина Микити Добриніна Даша Квіткова заявила, що у неї нарешті почалися пологи - майже в той термін, що планували лікарі.
Увечері 12 липня вони з чоловіком відправили в пологовий будинок, бо у неї відійшли води.
Про початок пологів вона написала о 10 ранку 13 липня. А вже о 13-30-показала сина.
"У нас дуже пунктуальний хлопчик. Відійшли води, ми виїхали в пологовий будинок. Спроба номер два. Вдих і видих. Мчимо на найголовнішу зустріч в нашому житті (замітку зробила вчора о 23:00 ночі, коли ми виїхали з дому)", - написала вона.
"Сьогодні наші серця народилися заново. О 9:51 ранку з'явився на світ наш син. 3.76056. Яна, дякую, що була поруч весь цей час. Ти не тільки відобразила ці прекрасні моменти, але і була великою підтримкою. P. S. мами, ми герої", - написала вона.
Вагітність і пологи Даші Квіткової - подробиці
- Дівчина зізналася, що лікар планував пологи на 13 липня.
- Навесні Даша показала, як чоловік подарував їй Мерседес-позашляховик.
- Під час вагітності пара влаштувала переїзд в нове житло і встигла повністю обладнати його до пологів.
- Взимку 2021 року Даша Квіткова зізналася, що перехворіла на коронавірус під час вагітності.
- В середині січня Даша Квіткова і Микита Добринін повідомили, що чекають дитину. Вони розсекретили, що у них буде хлопчик після першого УЗД-обстеження.
- Микита Добринін і Даша Квіткова - учасники проекту Холостяк 9. Вони не тільки щасливо завершили шоу, але і створили справжні міцні стосунки.
- У травні 2020 року вони зареєстрували шлюб в РАГСі, а 31 серпня 2020 року вони відсвяткували 2 роки відносин.