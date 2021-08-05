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Дантес записав кліп Дівчинка - про свою дружину Надю Дорофєєву до їх ювілею

5 серпня 2021, 12:05

Український співак, учасник шоу Маскарад на 1+1 представив пісню Lівчинка, кліп до якої знімав за архівними відео з Надею Дорофєєвою.

Володимир Дантес і Надя Дорофєєва
Володимир Дантес і Надя Дорофєєва / прес-служба via Maximov

Український артист Володимир Дантес, який нещодавно випустив свій альбом після довгої перерви у творчості, зробив зворушливе привітання дружині Наді Дорофєєвій до їх 10-річного ювілею.

Володимир Дантес випустив кліп Lівчинка, в якому використовував їх з Надею архівні відео і фото.

"Нам сьогодні 10 років! Надя! ДЕСЯТЬ! Ми ставали особистостями поруч один з одним. І пережили всі наші зміни. Ця цифра прям шокує. Третину життя розділили. 10 років тому, коли ми ще приховували стосунки, стався один випадок. Ми про нього часто розповідали. Нас зняв папараці, Надя помітила це і Я викупив карту за 100$. Десь 5 або 6 років тому ми втратили цю картку при переїздах. Про що сильно шкодували і теж говорили про це в багатьох інтерв'ю. Оскільки це відео відображало нашу любов на всі 1000%. Коли готував це відео (воно в ютубі) і шукав архівний матеріал, серед багатьох флешок і карт пам'яті, виявилася вона. Как?!?! Я досі не розумію. І вважаю, це справжнє диво. Як і те що ми разом дорослішали і все одно ніщо не похитнуло нашу любов. Це диво!!! З Нашим 5 серпня!!! Люблю", - зворушливо привітав він дружину.

Надя Дорофєєва і Володимир Дантес
Надя Дорофєєва та Володимир Дантес / прес-служба

Пара познайомилася в 2011 році в поїзді, коли їхали на спільний фестиваль "Золотий грамофон" в Крим. Тоді, за словами Наді Дорофєєвої, Дантес навіть не дивився на неї. А коли вона вийшла з купе — Вова вийшов услід і накинув на її плечі свою куртку.

У пісні артист стверджує, що переконання про те, що любов живе три роки — просто міф. Адже любов постійно трансформується і переходить з пристрасті в глибоке почуття.

Нагадаємо, що Володимир Дантес став учасником однієї з команд шоу Маскарад на 1+1, новий сезон якого виходить восени 2021. Подивитися всі випуски онлайн можна на сайті 1plus1 video.

Надя Дорофєєва Володимир Дантес новини шоу бізнесу
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