УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Дантес зізнався, до кого насправді ревнує Надю Дорофєєву

29 червня 2021, 19:56

Володимир Дантес повернувся до сольної кар'єри музиканта і співака, та в новому інтерв'ю зізнався, що між ним і Надею Дорофеєю є ревнощі.

Володимир Дантес
Володимир Дантес / instagram.com/vladimirdantes/

Володимир Дантес на 5 років зник з українського шоу бізнесу - після розпаду групи ДіО фільми. Однак, зараз він презентував свій новий сольний альбом, і прийшов на кілька інтерв'ю.

Для програми 29 питань від Люкс ФМ Володимир Дантес пояснив, чому він повернувся через 5 років, яка заздрість існує в українському шоу бізнесі, і чому між ним і Надею Дорофєєвою - ревнощі.

Він зізнався, що між ними, як творчими особистостямиревнощі пов'язані не стільки з досягненнями, скільки з тим, як Дорофєєва поводиться з іншими співаками, і як з Дантесом.

"Це було пов'язано не з тим, що у неї кльова пісня, а з тим, що вона комусь допомагає, а мені - ні. Коли вона говорить мені правильні речі, я їх відразу заперечую, тому що я самець, і тільки моє слово щось означає, А потім роблю так, як сказала Надя", - говорить музикант.читайте такожКліп Дорофєєвої чому за день увірвався в тренди Youtube

Дантес зізнався, що записав свій альбом по дружбі, на Mozgi студіо. На питання про вартість альбому сказав, що пісні коштують тисячі доларів. Він підтвердив, що часто пісня коштує близько 2 тисяч, але сам він за альбом заплатив менше 12 тисяч.

Реклама

Він зізнався, що в українському шоу-бізнесі існує заздрість.

"Я пишаюся артистами нашої країни, які роблять класну музику. І я по-хорошому заздрю, що у них вийшло. У мене немає поганого забарвлення до слова "заздрість". Тому я заздрю, і це моя сходинка, яку я долаю", – поділився Володимир Дантес.

Після тривалої паузи Дантес все-таки повернувся, тому що вважає, що кожні три-п'ять років, потрібно щось міняти у своєму житті.

"П'ять років я був у складі групи. Це були класні п'ять років. Потім я був радіоведучим, і це перетекло в тревел-ведучого, в ролі якого я був три роки. Я знову захотів щось змінити. Змінив, щоб знову поспівати, тому що у мене добре виходить, і моє ставлення до музики змінилося - я можу робити те, що хочу", – заявив чоловік Дорофєєвої.

Нагадаємо, що Потап, співвласник Mozgi Entertainment і продюсер Наді, розсекретив плани на кар'єру Дорофєєвої у найближчі роки.

Нагадаємо, що Надя Дорофева такде тренер шоу Голос країни. подивитися онлайн всі випуски Голосу країни можна на сайті 1+1 video.

Надя Дорофєєва Володимир Дантес новини шоу бізнесу
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Анна Богдан вперше розповіла про реакцію колишнього чоловіка на її роман з ХолостякомАнна Богдан вперше розповіла про реакцію колишнього чоловіка на її роман з Холостяком Сергій Бабкін вперше розповів, чому він зраджував дружиніСергій Бабкін вперше розповів, чому він зраджував дружині Ілона Гвоздьова розповіла, з ким їздила на відпочинок, де влаштувала еротичну фотосесіюІлона Гвоздьова розповіла, з ким їздила на відпочинок, де влаштувала еротичну фотосесію Місяць складнощів і конфліктів: астрологічний прогноз від Влада Росса на липень-2021Місяць складнощів і конфліктів: астрологічний прогноз від Влада Росса на липень-2021 Цементування електорату: кому вигідний скандал навколо слів Зеленського про вагнерівцівЦементування електорату: кому вигідний скандал навколо слів Зеленського про вагнерівців

Останні новини

11:33

У США звинуватили Росію: розв'язала війну, перешкоджає миру на Донбасі

11:09

Стала відома доля хлопця з триколором, який прийшов на трибуни українських фанів на Євро-2020 Відео

10:51

Лише шість сухих областей: синоптик назвав погодних щасливців 1 липня

10:36

Україна "розбила серця шведів": що пишуть скандинавські ЗМІ про трилер в Глазго Відео

10:26

Забув поставити на ручне гальмо: у Житомирі авто без водія влаштувало ДТП Відео

Реклама
09:33

"Попсували піджачок": у Харкові депутата від ОПЗЖ облили сечею Відео

09:27

Стало відомо, що сказав Шевченко перед переможним голом у ворота шведів Відео

09:12

"Московит": герою матчу Швеція – Україна Довбику дісталося від відомої письменниці через російську Відео

08:37

Коронавірус в Україні 30 червня: кількість COVID-діагнозів за добу зросла Відео

08:29

На Київщині блискавка "підбила" легковик: у Мережі показали фото

08:18

"Виходили, як на війну": Зінченко поділився емоціями після перемоги над шведами на Євро-2020 Фото

08:03

Путін досяг своєї мети: що означає вихід Білорусі зі Східного партнерства Погляд

07:32

"Слава Україні, героям слава!": посол Швеції відреагував на програш його країни на Євро-2020

07:32

Гороскоп на 30 червня 2021 для всіх: умови для повного успіху, побутовий "переворот" Відео

07:02

"Тремтіть, британці!": Мережу підірвала перемога збірної України в 1/8 фіналу Євро-2020 Фото Відео

06:24

Як правильно приколоти і носити справжній оберіг Відео

06:01

Настя Івлєєва без ліфчика задерла майку на публіці

05:32

Про проблеми з яким органом говорить сонливість днем - відповідь хірурга Відео

04:56

Топ-3 способи підняти собі настрій - порада експерта

04:34

Небезпека кави в спеку: експерт попередила про ризики для здоров'я Відео

Реклама
04:02

На Лукашенко чекає Гаага: експерт назвав терміни анексії Білорусі РФ

03:30

Як Україні відмовитися від кредитів МВФ: економіст озвучив найкращий сценарій Відео

02:32

Експерт розповів, як Байден дав Путіну ляпас у Женеві Відео

02:21

Сльози, танці в роздягальні і голий фанат на полі: як футболісти відсвяткували перемогу над Швецією Фото

01:44

Шевченко зі сльозами на очах прокоментував перемогу України над Швецією Відео

01:29

Зеленський емоційно привітав Україну з виходом до чвертьфіналу Євро-2020 Відео

01:06

Як пов'язана здатність брехати з розумом і кмітливістю - відповідь психологів Відео

00:34

Збірна України вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020 Фото Відео

00:18

Оля Полякова знялася топлес на підтримку української збірної з футболу

29 червня, вівторок
23:49

7 хвороб, про які розкажуть ваші очі Відео

23:18

Сільська тупість і Баста: мережа супермаркетів звільнила менеджера після висловлювань про Україну Відео

22:54

Названо 5 простих звичок, які продовжують життя Відео

22:53

Коронавірус забрав життя відомого російського кліпмейкера

22:41

Кравчука госпіталізували і зробили серйозну операцію Відео

22:26

Росіянин, який облив викладачку фекаліями, пішов до поліції Відео

21:59

Україну в липні атакують небезпечні аномалії - синоптик Відео

21:51

В Одеській області маленького хлопчика вбило струмом, поки батько відпочивав на озері

21:21

Знайшли на узбіччі дороги: у Полтавській області 16-річна дівчинка померла після зґвалтування Відео

21:16

В Україні стартує бета-тест covid-сертифікатів: як записатися Відео

20:55

Підвищили, але не всім: Рада проголосувала за підвищення пенсій українцям Відео

Реклама
20:49

Лікар назвав смертельну небезпеку солі Відео

20:41

Не потрапив до ТОП-5: українці "викреслили" російську мову зі списку необхідних

20:28

Каскадерка з Володаря кілець отримала серйозну травму - подробиці і її стан

20:27

На старих ПК рано ставити хрест: Microsoft може знизити вимоги Windows 11

20:20

У Кременчуці людям продали "смертельне" м'ясо для шашлику Фото Відео

20:16

На 60% заразніший і "косить" молодь: що відомо про штам коронавірусу "Дельта" Погляд

20:11

З'явилося зображення Великого герба України

19:56

Дантес зізнався, до кого насправді ревнує Надю Дорофєєву Відео

19:54

Катастрофічний стан: у водах Дніпра виявили 161 забруднювач Відео

19:47

В Україні штрафуватимуть фури за відмову від габаритно-вагового контролю

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти