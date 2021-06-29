Дантес зізнався, до кого насправді ревнує Надю Дорофєєву

Володимир Дантес / instagram.com/vladimirdantes/

Володимир Дантес на 5 років зник з українського шоу бізнесу - після розпаду групи ДіО фільми. Однак, зараз він презентував свій новий сольний альбом, і прийшов на кілька інтерв'ю.

Для програми 29 питань від Люкс ФМ Володимир Дантес пояснив, чому він повернувся через 5 років, яка заздрість існує в українському шоу бізнесі, і чому між ним і Надею Дорофєєвою - ревнощі.

Він зізнався, що між ними, як творчими особистостямиревнощі пов'язані не стільки з досягненнями, скільки з тим, як Дорофєєва поводиться з іншими співаками, і як з Дантесом.

"Це було пов'язано не з тим, що у неї кльова пісня, а з тим, що вона комусь допомагає, а мені - ні. Коли вона говорить мені правильні речі, я їх відразу заперечую, тому що я самець, і тільки моє слово щось означає, А потім роблю так, як сказала Надя", - говорить музикант.читайте такожКліп Дорофєєвої чому за день увірвався в тренди Youtube

Дантес зізнався, що записав свій альбом по дружбі, на Mozgi студіо. На питання про вартість альбому сказав, що пісні коштують тисячі доларів. Він підтвердив, що часто пісня коштує близько 2 тисяч, але сам він за альбом заплатив менше 12 тисяч.

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Він зізнався, що в українському шоу-бізнесі існує заздрість.

"Я пишаюся артистами нашої країни, які роблять класну музику. І я по-хорошому заздрю, що у них вийшло. У мене немає поганого забарвлення до слова "заздрість". Тому я заздрю, і це моя сходинка, яку я долаю", – поділився Володимир Дантес.

Після тривалої паузи Дантес все-таки повернувся, тому що вважає, що кожні три-п'ять років, потрібно щось міняти у своєму житті.

"П'ять років я був у складі групи. Це були класні п'ять років. Потім я був радіоведучим, і це перетекло в тревел-ведучого, в ролі якого я був три роки. Я знову захотів щось змінити. Змінив, щоб знову поспівати, тому що у мене добре виходить, і моє ставлення до музики змінилося - я можу робити те, що хочу", – заявив чоловік Дорофєєвої.

Нагадаємо, що Потап, співвласник Mozgi Entertainment і продюсер Наді, розсекретив плани на кар'єру Дорофєєвої у найближчі роки.

Нагадаємо, що Надя Дорофева такде тренер шоу Голос країни. подивитися онлайн всі випуски Голосу країни можна на сайті 1+1 video.