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Що дивитися восени: графік виходу шоу на СТБ восени 2021

26 серпня 2021, 14:40

Телеканал розкрив список шоу і програм на осінній сезон, які будуть вражати.

Холостячка 2021
Холостячка 2021 / СТБ

Наприкінці серпня українські телеканали розкривають секрети своїх майбутніх програм на осінь 2021. Закінчується літо і сезон відпусток, тому поступово на екрани виходять найпопулярніші і найбільш очікувані проекти.

Телеканал СТБ в 2021 році підготував сюрприз, і перезапустив шоу Україна має талант, а також приготував другу частину шоу Супермама.

Розповідаємо, які ще проекти порадують українців.

СТБ графік виходу шоу - осінь 2021

  • МастерШеф ( MasterChef) - з 28 серпня щосуботи о 19:00.
  • Один за всіх 2021 - з 29 серпня о 21:00.
  • Таємниці ДНК 2021 - з 29 серпня щонеділі о 22:10.
  • Холостячка 2021 - з 17 вересня 19-00
  • Як вийти заміж - з 17 вересня
  • Україна має талант (Ukraine's got talent)
  • Битва екстрасенсів - Psychic Challenge: виклик кидаєш ти! - з 26 вересня
  • Супермама 2021
  • Хата на тата на СТБ 2021
Местершеф 2021
Местершеф 2021 / СТБ

МастерШеф 2021 (MasterChef)

З 28 серпня глядачі побачать 11 сезон головного кулінарного проекту країни. За звання найсильнішого знову боротися кулінари-любителі. На кастинг прийдуть українці найрізноманітніших професій. Щосуботи о 19: 00!

Один за всіх 2021
Один за всіх 2021 / СТБ

Один за всіх 2021

З 29 серпня гостросоціальний проект продовжить шукати правду і відновлювати справедливість у резонансних справах. Щонеділі о 21: 00.

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Холостячка 2021
Холостячка 2021 / СТБ

Холостячка 2021

17 вересня в ефірі СТБ розпочнеться нова красива історія кохання - співачки Злати Огневич. Підкорити її серце можна романтикою, драйвом і щирістю. Чи знайде вона свою другу половинку цієї осені? Щоп'ятниці о 19:00.

Як вийти заміж 2021

Щоп'ятниці відразу після випусків романтичного реаліті Холостячка у глядачів буде можливість ближче познайомитися з учасниками в ток-шоу. З 17 вересня відразу після випуску "Холостячки".

Хата на тата 2021
Хата на тата 2021 / СТБ

Хата на тата 2021

Ювілейний 10 сезон проекту підготував глядачам в 10 разів більше гумору. Скоро в ефірі СТБ.

Таємниці ДНК
Таємниці ДНК / СТБ

Таємниці ДНК 2021

Це буде вже четвертий сезон успішного проекту власної розробки телеканалу СТБ. Для його героїв тест ДНК - остання надія дізнатися правду про свою сім'ю. З 29 серпня щонеділі о 22:10.

Битва екстрасенсів 2021
Битва екстрасенсів 2021 / СТБ

Битва екстрасенсів - Psychic Challenge: виклик кидаєш ти!

26 вересня в ефір телеканалу СТБ повертається легендарний містичний проект Битва екстрасенсів з Павлом Костіциним. Щонеділі о 18:40.

Україна має талант
Україна має талант / СТБ

Україна має талант 2021 (Ukraine's got talent)

Грандіозне повернення легендарного проекту відбудеться зовсім скоро. На сцену шоу вийдуть українці, яким аплодує весь світ. Глядачі побачать неймовірні, іноді приголомшливі таланти, Легендарні повернення улюблених героїв і нові імена.

Супермама 2021
Супермама 2021 / СТБ

Супермама 2021

У вересні на СТБ стартує новий сезон сімейного реаліті, в рамках якого мами з різними поглядами на виховання дітей змагатимуться за звання кращої.

Також в осінньому телесезоні в ефірі СТБ - прем'єрні випуски проектів Сліпа, Звана вечеря і Неймовірна правда про зірок.

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СТБ новини шоу бізнесу Холостячка 2021
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