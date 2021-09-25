Колишній чоловік Ані Лорак знову одружується: нова пасія показала каблучку з діамантом

Мурат Налчаджіоглу освідчився своїй коханій / instagram.com/__l_i_l_i_a___/

Колишній чоловік співачки Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу освідчився своїй 25-річній коханій.

Дівчина опублікувала в Instagram фото. На безіменному пальці у неї красується каблучка з великим діамантом. Сама вона стоїть в білому короткому топі на тлі моря і гір.

Фото дівчина підписала коротко і лаконічно, залишивши один лише смайлик у вигляді червоного серця.

Обраницю колишнього чоловіка Ані Лорак звуть Лілія. Відомо, що кохана турецького бізнесмена працює візажистом. Пара з весни 2020 року стала активно ділитися спільними знімками в Мережі.

Варто зазначити, що Лілія трохи схожа на колишню дружину Мурата: у неї темне волосся, виразні очі й така ж витончена фігура, як і у Ані Лорак.

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Шанувальники засипали пару привітаннями.

"Вау, мої вітання. Нарешті", "Будьте щасливі та кохайте одне одного", "Клас, вітаю", "Коли весілля? Супер пара", "Кітаю", "Красиві", "Щастя вам".

Лілія і Мурат на час розлучалися. Тоді бізнесмен публікував фото з донькою і ексдружиною. Наприклад, у квітні Лорак і Налчаджіоглу вийшли у світ в Росії. Їх помітили на вечірці на честь іменин Алли-Вікторії Кіркорової.

Лілія ж публікувала світлини, як розважалася сама. Але незабаром вона знову зійшлася з Муратом, зараз вони разом знаходяться в Туреччині.

Ані Лорак і Мурат Налчаджіоглу - стосунки

Ані Лорак розлучилася з Муратом Налчаджіоглу 31 січня 2019 через майже 10 років шлюбу.

Причиною розлучення стала зрада Мурата. У грудні 2018-го співачка подала позов про розірвання шлюбу.

Як виявилося, Мурат Налчаджіоглу проміняв співачку на VIP-повію, з якою незабаром припинив стосунки.

У Ані Лорак був роман з Єгором Глібом - репером і музичним продюсером, який колись жив з Тетяною Решетняк (Tayanna).