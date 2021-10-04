Колишні солістки гурту Тату оголосили про возз'єднання, продюсер обурюється

Татушки заявили про відновлення групи

Російські співачки Олена Катіна і Юлія Волкова порадували шанувальників новиною про возз'єднання гурту Тату, яка була популярною в 90-х.

Першою короткий ролик у Instagram опублікувала Катіна. Вона розповіла, що навесні 2022 року відбудеться офіційний триб'ют Тату, в рамках якого колектив возз'єднається. Співачка запропонувала шанувальникам написати, кого з популярних артистів вони хочуть побачити в цьому проєкті.

Також Олена заінтригувала новиною про те, що на одному з великих стрімінгових майданчиків готується до виходу серіалу про групу.

Пізніше інформацію про серіал і офіційний триб'ют підтвердила Волкова. Вона також закликала шанувальників обрати, яких зірок вони хочуть побачити на майбутньому концерті.

Відзначимо, що продюсер і композитор Сергій Галоян, який володіє авторськими правами на багато хіти групи, в тому числі Нас не догонят, Я сошла с ума, Мальчик-гей, написав в Instagram, що не давав згоди на триб'ют.

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"Хлопці, ніякого "триб'юту" 2022 не буде, я не давав дозволу і не збираюся", – підкреслив він, закликавши Катіну "вміти домовлятися з усіма сторонами".

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Також Галоян розмістив офіційне повідомлення із забороною на використання композицій, правами на які він володіє і пригрозив зверненням до суду.

За словами композитора, Катіна виступає із заявами, які паплюжать його репутацію, і перешкоджає його поточним проєктам.

Раніше Главред писав про те, що колишня учасниця популярної свого часу групи Тату Юлія Волкова йде в політику. Вона подала документи на участь у праймеріз Єдиної Росії, які пройдуть з 24 по 30 травня, "засвітила" свій передвиборчий ролик.