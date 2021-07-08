Колишня дружина Меладзе прокоментувала секс-скандал

Визнання Лорак, що популярний композитор і продюсер Костянтин Меладзе нібито пропонував їй інтим, обговорюється ось уже кілька місяців.
Колишня дружина Валерія Меладзе Ірина прокоментувала висловлювання Ані Лорак, які спровокували секс-скандал. Визнання Лорак, що популярний композитор і продюсер Костянтин Меладзе нібито пропонував їй інтим, обговорюється ось уже кілька місяців, пише Сегодня.
"Нового в її словах мало, що можна почути. Проблема, яку підняла Ані Лорак, відома і вона існує. Ні для кого тут немає нічого нового. Те, що вона предметно натякнула про відносини з продюсером, немає. Мені нічого не було з цього приводу відомо. Але я розуміла, що в шоу-бізнесі це є", - сказала ексдружина Валерія Меладзе.
Трохи пізніше Ані Лорак спростувала свої слова і заявила, що журналісти все перекрутили.
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Співачка Ані Лорак викликала хвилю, яка сколихнула український і російський шоубізнес. Співачка в одному зі своїх інтерв'ю звинуватила Костянтина Меладзе в сексуальних домаганнях.
Після низки критичних висловлювань на свою адресу Лорак забрала слова і вибачилася, але українські та російські зірки продовжили обговорювати тему.
Нагадаємо, що перший раз Леся Нікітюк заявила, що не хоче брати участь у скандалі, що розгортається. Блогер Євген Таллер намагався домогтися у неї відповіді з приводу того, вірить вона словами Лорак, чи ні.
Оля Полякова стверджує, що продюсер Меладзе пропонував їй інтим.