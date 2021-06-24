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Колишня партнерка Винника отримала ключову роль на шоу Танці з зірками 2021

24 червня 2021, 18:49

Хореограф і танцівниця Олена Шоптенко стала ключовим учасником нового сезону шоу Танці з зірками.

Олена Шоптенко та Олег Винник
Олена Шоптенко та Олег Винник / Танці з зірками

Телеканал 1+1 працює над новим п'ятим сезоном головного танцювального шоу країни Танці з зірками. Вже зовсім скоро свято краси і танцю повернеться на телеекрани. Творці шоу інтригують, що занурять глядача в атмосферу величного балу, а також здивують новими постановками і яскравими зоряними перевтіленнями.

У п'ятому сезоні головним хореографом проекту стане Олена Шоптенко, яка в 2020 танцювала з Олегом Винником. А відома хореограф і режисер-постановник Олена Коляденко виступить в ролі креативного продюсера головного розважального шоу. Творці шоу запевняють, що такого свята краси і бального танцю глядачі ще не бачили.

Олена Шоптенко, днями відвідала студію твого дня і розповіла, яким буде новий сезон:читайте також1+1 назвав нового креативного продюсера Танців з зірками 2021 і почав кастинг для танцюристів

"Мені дуже приємно працювати разом з Оленою Коляденко в ролі режисера-постановника - це нереальний досвід, професійне зростання в тому числі. Останні два сезони я виходила на паркет в якості танцівниці разом з Олегом Винником і Олексієм Яровенко, але рада повернутися в роботу над проектом в якості головного хореографа, щоб реалізувати разом з командою нові креативні ідеї. Я можу сказати, що в новому сезоні ми готуємо багато цікавих сюрпризів для глядачів. Наприклад, на паркет вийде багато нових талановитих танцівників, які вразять всю країну".

Олена зазначила, що в якості учасника на паркет не вийде, але пожартувала, що станцює тільки разом з ведучим шоу Твій день Владом Ямою.

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Днями телеканал 1+1 провів відкритий кастинг танцюристів. Більше 350 танцюристів подали заявки для участі в Зоряному шоу країни. І лише 70 досвідчених танцюристів потрапили на кастинг, який проводили креативний продюсер шоу Олена Коляденко та хореограф Олена Шоптенко. Хто з танцівників вийде на паркет шоу Танці з зірками - глядачі дізнаються найближчим часом.

Нагадаємо, над п'ятим сезоном танцювального шоу Танці з зірками працює продакшн BIG ENTERTAINMENT SHOWS під керівництвом продюсера Володимира Завадюка. Переможцями минулого року стали пари: Санта Дімопулос і Макс Леонов, а також Юлія Саніна і Дмитро Жук.

Нагадаємо, всі нові випуски шоу Твій день виходять на 1+1 в 11:15.

Всі випуски проекту Твій день на 1+1 можна буде подивитися онлайн на сайті 1+1 video.

Новий сезон шоу Танці з зірками 2021 виходить у вересні цього року.

Олена Шоптенко Танці з зірками новини шоу бізнесу
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