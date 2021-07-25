"Були всілякі препарати": Юрій Бардаш розповів про наркозалежність

Юрій Бардаш та Єлизавета Коцюба / Instagram

Юрій Бардаш, який одружився на київській моделі, показав підрослого сина від першого шлюбу, і розповів, які у нього були проблеми з наркотиками під час спілкування з Катею Осадчою для Шоу Світське життя.

Він детально розповів про домашні пологи, і як позбувся наркозалежності.

"Кар'єра продюсера у мене на першому місці стоїть, а Юра - це для душі. Тому що мені більше подобається робити масові проекти", - розповів Бардаш Осадчій.

Юрій Бардаш прийшов на світську тусовку з сином, і на питання про відносини з колишньою дружиною Луною, просто пояснив, чим все закінчилося.

"Звичайно ж мені соромно за той лист. Звичайно ж, це все було жахливо, нічого не міг з собою вдіяти тоді - не вистачало в мені ні культури, ні усвідомлення того, що відбувається, і вилилося все в каналізацію таку - людей повеселило, на цитати розкидали. Ми в хороших відносинах з моєю колишньою дружиною з Крістною. Бережіть всі своїх дружин і не робіть моїх помилок. А якщо вже зробили - не партеся, а постарайтеся дістати в собі краще і постарайтеся почати життя по-новому", - сказав він.

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Також Юрій розповів, що пологи його другої дружини, які проходили вдома - була не показуха, так як були присутні медпрацівники, які контролювали процес.

"Моя дружина ну супер-сильна жінка - вона сказала: "Я хочу народжувати вдома" - їй оплески і спасибі їй за Сарочку", - пояснив Бардаш.

Також він зізнався про те, що приймав речовини.

"У моєму житті були всілякі препарати якийсь час - не буду приховувати. Вже якийсь час ніяких наркотиків, і в моє життя почали приходити подарунки тверезості. Я навчився жити тверезо, робити нових українських артистів. Що для чоловіка тверезість - це контроль себе, контроль всього навколо, я до цього прийшов", - пояснив він.

Він розповів, що побув послушником у Почаєві, і наситився там "духом", після чого "воскрес". Він зізнався, що він не приймав важкі наркотики, це було пов'язано з травичкою, тому він не звертався в рехаб. Він порівняв це з пивом - коли людина не усвідомлює, скільки його випив, і до вечора вже ніякої.

Нагадаємо, що в 2020 році Юрій Бардаш одружився і став батьком вдруге - вони проводили домашні пологи, де народилася їхня дочка Сара.

До цього, Бардаш "прославився" розбірками з першою дружиною, яка йому жорстоко зраджувала, і оголосила, що він її б'є.

Подивитися весь випуск шоу Світське життя з Катею Осадчою за 24 липня можна на сайті 1plus1.video.