Бьянка отримала російське громадянство та висловилася щодо політики

Бьянка отримала громадянство Росії

Відома Білоруська R&B-співачка та авторка пісень Бьянка (Тетяна Липницька) отримала російське громадянство. Про це вона повідомила на премії Vivo Awards.

Артистка також зізналася, що не планує балотуватися до Держдуми, як її колега по сцені Юлія Волкова, передає Звездач.

"Балотуватися? Не дай Бог, ні за що, ніколи!"- заявила знаменитість.

Бьянка випустила пісню про коронавірус. Вона отримала назву "Пандемія". У ній розповідається про те, як дівчина закохалася в молодого чоловіка, зараженого коронавірусом. Однак шанувальники не оцінили сміливого експерименту співачки, заявивши, що "це просто жахливо".

читайте такожЮрист пояснила ситуацію з подвійним громадянством в Україні

Раніше Главред писав про те, що актор і спеціальний представник Міністерства закордонних справ Росії з російсько-американських гуманітарних зв'язків Стівен Сігал поповнив лави партії Справедлива Росія - за правду. Сігал отримав партійний квиток у суботу, 29 травня, під час засідання Палати депутатів.

Потім Сігал заявив, що акцентує увагу на боротьбі з екологічними злочинами і захисту озера Байкал (найбільший природний резервуар прісної води).