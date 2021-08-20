Брітні Спірс звинуватили в побитті домробітниці - з'явилася реакція від співачки

Брітні Спірс / Getty Images

Американська співачка Брітні Спірс нещодавно звільнилася від опіки свого батька Джеймі Спірс, але її вже встигли звинуватити в неадекватній поведінці.

Співачку звинувачують у побитті своєї домробітниці, але на скандал відразу ж відреагував адвокат Брітні.

Як повідомляє ВВС, адвокат співачки Метью Розенгарт заявив, що вона не била домробітницю.

"Це роздутий, сенсаційний таблоїдний корм і не більше. Будь-хто може написати заяву, але ви повинні розуміти, що це сфабрикована справа. У поліції визнали інцидент "незначним" і підтвердили, що травм не було", - сказав Розенгарт.

Конфлікт нібито стався через собаку співачки, пише TMZ. Домробітниця Спірс відвела вихованця знаменитості до ветеринара і заявила, що з твариною неправильно поводяться. Після повернення додому між нею і Брітні сталася сварка. За словами домробітниці, Спірс вибила у неї телефон з рук і вдарила її. Після чого постраждала зателефонувала в поліцію і поїхала до відділку, щоб написати заяву.

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Скандал може вплинути на опіку і статус Брітні Спірс, яка судиться з батьком Джеймі за скасування опікунства.

До цього батько Брітні Спірс заявив, що відправить дочку в психлікарню на лікування.

Ще на початку липня суд залишив Джеймі Спірса опікуном Брітні, не взявши до уваги всі докази, які передала дівчина.

Однак стало відомо, що Брітні Спірс постійно накачують наркотиками і протизаплідними за вказівкою батька.