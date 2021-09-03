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Бойфренд Брітні Спірс попався у відомому бутіку біля вітрини з кільцями

3 вересня 2021, 18:27

Сем Асгарі підбирав обручку у відомому ювелірному.

Брітні Спірс
Брітні Спірс / Getty Images

27-річного бойфренда Брітні Спірс Сема Асгарі помітили у відомому бутіку, коли він стояв біля вітрини і дивився на обручки. Зарубіжні видання відзначили, що він "купує обручку", а користувачі Мережі скептично припустили, що він вибирає годинник.

Як пише Page Six, молоду людину помітили в ювелірному бутіку Cartier в Беверлі-Хіллз, де він розглядав вітрину з обручками.

"Бойфренд Брітні Спірс Сем Асгарі займається купівлею каблучки в Картьє", - пише видання в Twitter.

Папараці сфотографували чоловіка в той момент, коли він уважно вивчав виставлені обручки з діамантами, а потім щось зняв на телефон. Зрештою співробітниця магазину дістала щось, схоже на обручку, щоб він міг ще краще розглянути його.

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Нагадаємо, батькові Брітні Спірс Джеймі відмовився від опікунства над співачкою.

Після цього Джеймі Спірс зажадав 2 мільйони доларів компенсації за відмову, але адвокат співачки заблокував його заяву.

Протягом 13 років Джеймі Спірс повністю контролював життя Брітні, і навіть вирішував, з ким їй зустрічатися, спати, заводити дітей і куди ходити.

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Брітні Спірс новини шоу бізнесу
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