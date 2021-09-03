Бойфренд Брітні Спірс попався у відомому бутіку біля вітрини з кільцями

Брітні Спірс / Getty Images

27-річного бойфренда Брітні Спірс Сема Асгарі помітили у відомому бутіку, коли він стояв біля вітрини і дивився на обручки. Зарубіжні видання відзначили, що він "купує обручку", а користувачі Мережі скептично припустили, що він вибирає годинник.

Як пише Page Six, молоду людину помітили в ювелірному бутіку Cartier в Беверлі-Хіллз, де він розглядав вітрину з обручками.

"Бойфренд Брітні Спірс Сем Асгарі займається купівлею каблучки в Картьє", - пише видання в Twitter.

Папараці сфотографували чоловіка в той момент, коли він уважно вивчав виставлені обручки з діамантами, а потім щось зняв на телефон. Зрештою співробітниця магазину дістала щось, схоже на обручку, щоб він міг ще краще розглянути його.

Нагадаємо, батькові Брітні Спірс Джеймі відмовився від опікунства над співачкою.

Після цього Джеймі Спірс зажадав 2 мільйони доларів компенсації за відмову, але адвокат співачки заблокував його заяву.

Протягом 13 років Джеймі Спірс повністю контролював життя Брітні, і навіть вирішував, з ким їй зустрічатися, спати, заводити дітей і куди ходити.