Без права в'їзду на три роки: популярному російському акторові заборонили в'їзд в Україну

Оскар Кучера не в'їде в Україну / Instagram

Російському акторові і шоумену Оскару кучері заборонили перетинати український кордон строком на три роки через незаконне відвідування окупованого Кримського півострова.

Як повідомили в пресслужбі Державної прикордонної служби України, Кучера прибув в Україну з посвідкою на проживання в нашій країні. А виїхав рейсом Київ-Варшава. Після чого прикордонники заборонили йому відвідувати країну.

Крім цього, Держприкордонслужба анонсувала клопотання до міграційної служби для анулювання кучері посвідки на проживання.

Хто такий Оскар Кучера:

Оскар Кучера (справжнє ім'я Євген Олександрович Боголюбов) - актор і телеведучий розважальних програм.

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З семи років займався в Школі-студії художнього слова. Закінчив ГІТІС. Грав у театрах Єрмолової, МХАТі, театрі кіноактора, "Школі сучасної п'єси", грає в антрепризах.

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