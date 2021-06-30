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Без права в'їзду на три роки: популярному російському акторові заборонили в'їзд в Україну

30 червня 2021, 18:29

Артист незаконним чином відвідував Крим.

Оскар Кучера
Оскар Кучера не в'їде в Україну / Instagram

Російському акторові і шоумену Оскару кучері заборонили перетинати український кордон строком на три роки через незаконне відвідування окупованого Кримського півострова.

Як повідомили в пресслужбі Державної прикордонної служби України, Кучера прибув в Україну з посвідкою на проживання в нашій країні. А виїхав рейсом Київ-Варшава. Після чого прикордонники заборонили йому відвідувати країну.

Крім цього, Держприкордонслужба анонсувала клопотання до міграційної служби для анулювання кучері посвідки на проживання.

Хто такий Оскар Кучера:

Оскар Кучера (справжнє ім'я Євген Олександрович Боголюбов) - актор і телеведучий розважальних програм.

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З семи років займався в Школі-студії художнього слова. Закінчив ГІТІС. Грав у театрах Єрмолової, МХАТі, театрі кіноактора, "Школі сучасної п'єси", грає в антрепризах.

читайте такожВідомого російського актора видворили з України і заборонили в'їздЯк раніше повідомляв Главред, прикордонники терміном на три роки заборонили в'їзд в Україну російському рок-музиканту Петру Мамонову (колишньому солісту гурту Звуки Му) за незаконне відвідування окупованого Росією Криму.

Співробітники Державної прикордонної служби не пропустили в Україну легендарного білоруського музиканта Валерія Дайнеко - вокаліста груп Пісняри і білоруські Пісняри.

В Україну не пропустили російського актора Кирила Гребенщикова, який з 2014 року не раз знімався в анексованому Криму.

новини Росії російські актори заборону на в'їзд новини України
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