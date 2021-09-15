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Без окулярів і брекетів: як виглядає зірка серіалу Моя улюблена Страшко Ірина Поплавська в житті

15 вересня 2021, 14:47

Актрису популярного серіалу на 1+1 Ірину Поплавську зовсім не впізнати в житті, а її образ значно відрізняється від сценічного.

Ірина Поплавська
Ірина Поплавська в серіалі Моя улюблена Страшко / 1plus1.ua

Актриса Ірина Поплавська, яка стала головною героїнею серіалу Моя улюблена Страшко на телеканалі 1+1, повністю змінила образ для нового проекту, а в житті вона виглядає зовсім інакше.

У програмі Життя відомих людей на 1+1 актриса розповіла, що не завжди задоволена своєю роллю.

"Іноді мені здається, що у мене мало тексту. У такі моменти я прошу, щоб мені дали сказати циферки на хлопавці після мотора камери. Приблизно з такою особою я запитую у людини, що робить це професійно: "Можна????". Забава дивна, але цікава", - заявляла якось Поплавська.

Актриса в Instagram часто відповідає на питання своїх фоловерів. Цього разу Поплавська розкрила секрет подробиць свого особистого життя.

"Найбільше в людях я ціную чесність. Так було завжди і це навіть не про те, щоб людина на словах не брехав. А чесність у всьому: в поглядах, в поведінці. Я навіть деякий час духами не користувалася, тому що мені здавалося, що це якась брехня - придуманий штучно створений запах, який я надаю собі", – зазначила актриса.

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За її словами, чесність - це як стиль життя. Вона цінує людяність і доброту і вважає, що це важливіше, ніж інтелектуальний розвиток.

Однак до життя актриса серіалу Моя улюблена Страшко виглядає зовсім інакше. На ній немає брекетів і стиль одягу носить вона зовсім інший. Та й без гриму Ірину Поплавську не впізнати. Так на Youtube нещодавно з'явилося відео, де артистка розповіла, що хотіла б знятися в ролі наркоманки.

Сама актриса зізналася, що пішла на жертви заради ролі в серіалі.

"Мене пофарбували в мій натуральний колір. Мені обрізали чубок. Зараз мені її крутять, такі бігуді спеціальні щоранку", - розповіла сама Ірина Поплавська.

За словами актриси, найважчим випробуванням було відрощування брів.

Зазначимо, прем'єра українського серіалу відбулася ще в серпні, 30 числа. Моя улюблена Страшко - це адаптація колумбійського проекту Betty la fea, що став основою для російського шоу Не родись красивою.

Дивитися онлайн всі серії нового шоу на 1+1 - Моя улюблена Страшко можна буде восени 2021 на сайті 1plus1video.

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