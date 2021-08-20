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Беz Обмежень представив сингл і кліп ЛітоКамон зі свого нового альбому

20 серпня 2021, 11:05

Український популярний гурт презентував шанувальникам ще одну пісню з майбутнього альбому

Беz Обмеженнь
Беz Обмежень - ЛітоКамон / прес-служба

Гурт Беz Обмежень випустив драйвову пісню і відеороботу на неї. Сингл ЛітоКамон увійде в новий альбом, над яким гурт активно працює. Його реліз запланований на осінь 2021р. і на підтримку відбудеться всеукраїнський тур. Планується близько ста концертів з фінальним акордом на НСК Олімпійський - 24 серпня 2022 року.

Пісня ЛітоКамон - про найкращі моменти літа. Про неймовірні заходи сонця, теплі родинні вечори і атмосферу безтурботності, що літає в повітрі в цей період. Не хочеться, щоб літо завершувалося, не хочеться похмурої погоди і сірих кольорів навколо.

"Ідея зняти такий нестандартний для нас кліп прийшла до мене вночі. Цим сценарієм ми доносимо, що немає нічого неможливого. Якщо я навчився танцювати на проекті Танці з зірками, то і мої музиканти зможуть це зробити. Але, це, звичайно, було дуже важко. Ми все-таки рокери, а рокерам пластичність властива не завжди, а то й ніколи. Ми багато доклали зусиль, щоб передати літню атмосферу і я впевнений, що у нас вийшло на 100%", - говорить Сергій Танчинець.

Беz Обмеженнь
Беz Обмежень / прес-служба

Що стосується відеороботи, то такими Беz Обмежень ще не бачили, це однозначно. На думку гурту, вони зняли найяскравіший за всю історію кліп. Епатажні образи, гумор, самоіронія, метафан, перший спільний танець музикантів і літні розваги без обмежень - все це режисер вставив в нове відео.

Беz Обмеженнь
Беz Обмежень / прес-служба

В основі сюжету відеороботи ЛітоКамон - челендж, в якому Сергій б'ється з музикантами об заклад, що танцювати - це не просто. Він запрошує для навчання відому зіркову танцівницю - Яну Цибульську, партнерку Сергія по телевізійному шоу Танці з зірками. Хлопці починають тренування. Не все відразу вдавалося, але вже у фіналі, кліп завершується загальним танцем на сцені гурту Беz Обмежень. Танцювальний челендж став викликом для музикантів. За короткий проміжок часу між концертами, необхідно було оперативно вивчити хореографію. І їм це вдалося. Музикантам знадобилося 10 репетицій протягом двох тижнів.

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Беz Обмеженнь
Беz Обмежень / прес-служба

Знімальний процес тривав три дні, в Київській області. Режисер кліпу Влад Разиховський. Також, вперше Сергій Танчинець виступив співрежисер відеороботи. ЛітоКамон це вже п'ята спільна робота режисера Влада Радзіховського і гурту.

Нагадаємо, 31 Серпня на КВЦ Парковий відбудеться крайній концерт гурту Беz Обмежень перед НСК Олімпійський у місті Київ. Прозвучать найкращі пісні гурту, а також мешканці столиці та гості міста вперше почують пісню "ЛітоКамон" Наживо.

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