Без ліфчика, але одразу в трьох трусах: 51-річна Наомі Кемпбелл опублікувала свіжі фото

Наомі Кемпбелл / Reuters

Знаменита британська супермодель Наомі Кемпбелл опублікувала кадри з фотосесії для рекламної кампанії нової спільної колекції брендів Kith і Calvin Klein.

Знімки з'явилися в Instagram супермоделі. 51-річна знаменитість знялася в декількох образах. На одному з фото Наомі позує топлес, при цьому надівши одразу троє трусів - одні поверх інших. Крім того, на моделі - розстебнуті світло-блакитні джинси. Оголені груди вона прикриває рукою.

Фото instagram.com/naomi

На іншому фото Кемпбелл зображена в короткому білому халаті на голе тіло.

Фото instagram.com/naomi

Супермодель також сфотографували в стильному костюмі на голе тіло.

Фото instagram.com/naomi

Публікація набрала понад 120 тисяч лайків. Шанувальники оцінили зовнішній вигляд супермоделі, в коментарях вони написали: "Приголомшлива", "Ти ідеальна!", "Вау, красуня", "Прекрасні фотографії", "Ікона і королева моди", "Ти все ще неймовірна".

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Як повідомляв Главред, у травні Наомі Кемпбелл оголосила про появу у неї дитини. До слова, селебріті ніколи не була заміжня і з 2019 року не була помічена в тривалих стосунках.

В Instagram Наомі показала крихітні ніжки дитини і написала зворушливий допис. Однак, вона так і не пояснила, чи народила вона сама, провела усиновлення або скористалася послугами сурогатної матері.

В одному з інтерв'ю Кемпбелл заявила, що пожертвувала любов'ю заради кар'єри. Модель, у якої було безліч романів, так і не змогла знайти чоловіка, який став би для неї спорідненою душею та зміг би її зрозуміти.