Анна Трінчер випустила розпусний кліп По губам

Анна Трінчер / кадр з кліпу

Учасниця голосу і дитячого Євробачення Анна Трінчер випустила гучний кліп по губах, в якому вона танцює в БДСМ-вбранні, роздягається і цілується з різними хлопцями.

Анна Трінчер 2 вересня запустила в Мережі свій новий кліп про дівчину, яка пішла в клуб, і познайомилася там з "поганим хлопцем". Героїня розповідає в пісні про пристрасть між нею і її новим хлопцем.

Сюжет кліпу в тому, що королева вечірки вибрала собі нового красеня-поганця, і вона прекрасно проводить з ним час - там, і гарячі танці, і поцілунки. Також вона розповідає про відчуття від роману - для цього Трінчер позувала напівгола в штучному димі.

"Це було неймовірно! Я неймовірно вдячна всім хто зі мною розділив це щастя. Я багато сміялися, обіймалася, говорила, співала, плакала. Було все! Спасибі!",- каже співачка.

Анна Трінчер - по губах / кадр з кліпу

"Наш перший тизер в цей світ сексуальності, зухвалості і любові! Буде яскраво... НОВА ЕРА... відкриваю вам завісу того, що чекає вас. Мій настрій в кліпі розривати і палати)", - прокоментувала Анна свій новий кліп.

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"Все б добре, але якщо в пісні немає слів Джусі, Гуччі або назв інших брендів, вона не вважається сучасною типу?", "Як я довго чекала виходу кліпу. Абсолютно нова Анна Трінчер, дуже круто!!!!!", "Кліп пушка, скільки роботи вкладено в це, Аня ти бомба", - пишуть її фанати в коментарях.

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