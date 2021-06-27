Анна Трінчер вперше відверто розповіла про своє особисте життя і хлопця

Анна Трінчер / Instagram

Анна Трінчер нещодавно випустила кліп поцілунок (Kiss), в якому збирається на побачення з Позитивом. Вони знімали постановочний поцілунок зі співаком, який у кліпі показали за полотном. Однак, сама новина про такий трюк викликала фурор у Мережі.

У Туреччині на відпочинку Анна Трінчер зустрілася з Катею Осадчою, і розповіла ведучій про те, чи закохана вона зараз, чи ні, і яких відносин шукає.

Катя зазначила, що Трінчер не раз підкреслювала, що хлопця у неї немає. Вона поцікавилася, чи не виправила це дівчина в Бодрумі.

"Курортного роману немає. Я прийшла до того, що мені не хочеться легких романів - мені хочеться серйозних відносин. З людиною, яка буде мене повністю підтримувати і розуміти, і з яким ми будемо на одному диханні. Я закохана, так", - каже співачка.

До цього вона дала привід для чуток в мережі через спекотні поцілунки з блогером Волошиним, з яким у відносинах близько місяця.

Нагадаємо, що повний випуск шоу Світське життя з Катею Осадчою за 26 червня можна подивитися онлайн на сайті 1+1 video.