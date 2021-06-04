Анна Сєдокова випустила новий ЕР Егоїстка

Анна Сєдокова / instagram.com/annasedokova/

Співачка Анна Сєдокова показала результати праць за останні місяці. Артистка випускає новий альбом, який вже доступний на більшості майданчиків.

В альбомі Егоїстка 5 пісень - Набирай мене, Прости, Я пришла, Не люби його, Не согласна.

Сєдокова влаштувала міні-концерт ввечері 2 червня з приводу виходу альбому, а в Instagram опублікувала модну обкладинку альбому з собою у вигляді ляльки Барбі зі своїм обличчям.

"Егоїстка в мережі. 5 нових пісень. Жодної повільної. Літо не час для смутку. Просто пообіцяй мені налити келих улюбленого білого або латте, нарядитися, і вийти на вулицю. Просто пообіцяй йти вперед. Не чекати. Навіщо? Давай діяти. 5 таких різних пісень і одна велика ідея. Стати сильніше разом. І підкорити цей світ своєю посмішкою. Я вас люблю. Є у мене тут егоїстки?", - прокоментувала співачка свій альбом.читайте такожМішель Андраде зізналася, скільки їй платить Потап за концерти і пісні

Після прем'єри альбому в Росії співачка виїхала до Києва з сім'єю, так що прем'єру його 4 червня вона зустрічає в Україні.

Слухати всі пісні з альбому Егоїстка можна за посиланням на Youtube.