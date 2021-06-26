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Анна Богдан вперше розповіла про реакцію колишнього чоловіка на її роман з Холостяком

26 червня 2021, 23:43

Переможниця шоу Холостяк 2021 Анна Богдан розповіла, чому не поміняла прізвище, і які у неї стосунки з колишнім чоловіком.

Анна Богдан
Анна Богдан / Instagram

Переможниця Холостяка 11 Анна Богдан підкорила серце Михайла Заливако в крайньому сезоні романтичного реаліті. Але досі триває обговорення того, що вона була раніше одружена з колишнім главою ОП Володимира Зеленського за Андрієм Богданом.

В інтерв'ю Каті Осадчій Ганна Богдан відповіла на клямливі запитання про свого колишнього.

Дівчина відповіла, що не знає, що думає Андрій Богдан з приводу її участі в реаліті і нового її коханого. Анна не підтримує з ним стосунки. Також дівчина додала, що взагалі не спілкується з колишніми.

Прізвище вона не змінювала тому що це вимагає зміни купи документів, але обов'язково поміняє після весілля.

У свою чергу Михайло Заливако поскаржився, що вони відчувають дискомфорт через надмірну увагу.

Також чоловік додав, що погодився на участь у проекті, щоб знайти кохання, а не заради піару.

Нагадаємо, що повний випуск шоу Світське життя з Катею Осадчою за 26 червня можна подивитися онлайн на сайті 1+1 video.

Катерина Осадчая Світське життя Анна Богдан новини шоу бізнесу Холостяк 11 сезон онлайн
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