Анна Богдан вперше розповіла про реакцію колишнього чоловіка на її роман з Холостяком

Анна Богдан / Instagram

Переможниця Холостяка 11 Анна Богдан підкорила серце Михайла Заливако в крайньому сезоні романтичного реаліті. Але досі триває обговорення того, що вона була раніше одружена з колишнім главою ОП Володимира Зеленського за Андрієм Богданом.

В інтерв'ю Каті Осадчій Ганна Богдан відповіла на клямливі запитання про свого колишнього.

Дівчина відповіла, що не знає, що думає Андрій Богдан з приводу її участі в реаліті і нового її коханого. Анна не підтримує з ним стосунки. Також дівчина додала, що взагалі не спілкується з колишніми.

Прізвище вона не змінювала тому що це вимагає зміни купи документів, але обов'язково поміняє після весілля.

У свою чергу Михайло Заливако поскаржився, що вони відчувають дискомфорт через надмірну увагу.

Також чоловік додав, що погодився на участь у проекті, щоб знайти кохання, а не заради піару.

Нагадаємо, що повний випуск шоу Світське життя з Катею Осадчою за 26 червня можна подивитися онлайн на сайті 1+1 video.