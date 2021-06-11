Анна Богдан відреагувала на злите листування Лесі Нікітюк з Холостяком

Анна Богдан / instagram.com/hannastorozhuk/

Українська телеведуча Леся Нікітюк ретельно приховує своє особисте життя, і залишає гадати інших людей про багато речей. Увечері 10 червня стався інцидент, в ході якого був зламаний особистий аккаунт Лесі в Instagram, і хакери опублікували частину її листувань в Мережу.

Серед іншого, засвітили листування з Холостяком Михайлом Заливако - наступного дня після їх зустрічі на світському заході. Михайло написав Лесі, що "мабуть не ту вибрав" на Холостяку.

Анна Богдан, яку вибрав Михайло Заливако в 11 сезоні Холостяка, відреагувала на цей злив на своїй сторінці в Instagram.

"Директ мій завалений... Все, що можу сказати з цього приводу", - написала дівчина.

Також вона додала відео з шоу Холостяк, де вони з дівчатами обговорювали критичну ситуацію.читайте такожЛесю Нікітюк зламали-виставили інтимні фото і листування з Холостяком

Крім "біпів" в ньому є субтитри, в яких говориться, що "Михайло отримає на горіхи".

Після цього Анна опублікувала кадр, де вони з Михайлом їдуть в машині, тримаючись за руки.

"Друзі, я дуже рада, що ми з Мішею двоє адекватних і свідомих людей, які розуміють жарти, і в загальному гумор. Так що все, добра, любові і крутий п'ятниці", - написала вона.

Нагадаємо, Михайло Заливако перед фіналом повернув на шоу Холостяк учасницю Юлію Бельченко, але в останньому випуску вибрав Анну Богдан, освідчившись їй у коханні.