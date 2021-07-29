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Анна Богдан несподівано вибухнула звинуваченнями в лицемірстві Юлі Зайки

29 липня 2021, 11:11

Переможниця Холостяка Ганна Богдан заявила, що Юля Зайка перейшла всі межі і вони почали висловлюватися про стосунки одна одної.

Анна Богдан
Анна Богдан / instagram.com/hannastorozhuk/

Теперішня дівчина Анна Богдан вирішила порушити тишу щодо ситуації з весіллям Юлі Зайки.

Анна Боглан заявила, що спроба звернути увагу на поїздку в притулок для тварин - просто спроба згладити хайп, який раптово піднявся у Мережі.

"Хочу сказати, що для мене це була велика несподіванка, трошки шокувало мене. Але я зраділа, тому що знайти свою другу половину - знаю по собі - це величезне щастя", - почала дівчина..

Але Анна не стала приховувати почуття, і назвала Юлю маніпулятором.читайте такожЮля "Зайка" з Холостяка вийшла заміж за ведучого 1+1

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"Потім після заяви, що це реклама весільного простору, відчула себе обдуреною. Грати почуттями своїх шанувальників, фанатів... Для мене це неприйнятно. Тварини виглядають прикриттям, щоб уникнути масового гніву людей. Це не факти - це моя думка", - додала вона.читайте такожЮля Зайка визнала, чи справжній у неї шлюб з Юсипчуком, і як вони його готували

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Богдан показала скріншот з Instagram Юлі, на якому не написано, що вона амбасадор тварин.

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"Для тих, хто вважає, що я не в праві це коментувати - поясню - зовсім недавно Юля перейшла межу і дозволила собі коментувати наші з Мішею відносини. і говорити про те, висловлюватися, який Міша сумний у відносинах зі мною", - заявила вона.

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Богдан підкреслила, що тепер Межі між ними стерті, і вона може висловитися з цього приводу. Вона висловилася з приводу постійних розмов серед глядачок шоу про те, що Юлі - щира, а Богдан - ні.

Вона показала запис із запису сторіз Юлії в якому дівчина десь комусь щось відповідає, і сказала, що раніше Міша так багато жартував і підколював всіх, а зараз тихий, і що вона сподівається, що у нього все добре.

Відзначимо, що Юля і Анна були "заклятими подругами" на Холостяку, і велику роль зіграла в їх відносинах увага до Юлі з боку Михайла в першій половині сезону. Після її повернення в шоу це не виправило ситуацію.

Анна Богдан записала сторіз після того, як Юля і Богдан вийшли в ефір 28 липня, і пояснили, що весілля Зайки було справжнім рівно до запису в РАГСі - якого не було. Це була реклама нового весільного павільйону, яка несподівано набрала велику популярність.

Анна Богдан новини шоу бізнесу Холостяк 11 сезон
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