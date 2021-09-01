Аніта Луценко вперше показала чоловіка і дала його Instagram

Аніта Луценко / instagram.com/anitasporty

Знаменита телеведуча Аніта Луценко ретельно приховувала особисте життя і свого чоловіка, який не має відношення до шоу бізнесу, і завжди вважав за краще залишатися поза увагою. Але несподівано дівчина після декількох років таємниць все ж показала його в сторіз свого Instagram.

"Фемелі тім. Будемо розмішувати крепатуру", - написала вона на фото, де з чоловіком займається пробіжкою

На першому кадрі Луценко і Лозовцов показані зі спини, а на другому фотограф зафіксував обличчя бігунів.читайте такожАніта Луценко вперше привела свого чоловіка на світський захід

Тепер відомо, що Instagram чоловіка Луценка - @aleksandr_lozovtsov.

Аніта Луценко - срібна чемпіонка Європи зі спортивної аеробіки, багаторазова чемпіонка України з аеробіки та фітнесу.

З 2011 року була тренером, а потім ведучою шоу "Зважені та щасливі" на СТБ. У сьомому і дев'ятому сезонах шоу вона стала його ведучою, потім покинула проект і займається кар'єрою поза шоу.