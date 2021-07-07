Ані Лорак запише пісню українською мовою у Києві

Ані Лорак / instagram.com/anilorak/

Співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, несподівано приїхала в Києві і заінтригувала визнанням.

Ані Лорак, яка вже більше 6 років не записувала нових пісень українською мовою натякнула, що прибула до Києва для запису україномовного синглу.

"Місто натхнення. Ми знову готуємо бомбу в турборежимі) як думаєте, що на вас чекає?",- написала вона під фото, де вона відображена в елегантній чорній сукні в центрі столиці України.

Шанувальники стали розпитувати її, що за сюрприз готуватися, і на їх подив, Лорак дала відповідь.читайте такожСтало відомо, скільки коштує оголена фотосесія Ані Лорак

Ані Лорак / instagram.com/anilorak/

"Пісня українською мовою?",- запитали у неї фанати, що Лорак підтвердила.

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Тим часом, на її рішення приїхати і записати пісню всі відреагували по-різному.

"Ну так, покуролесила по Росії, а тепер знову в Україну потягнуло... Нехай вже краще розважає "обрану публіку", а ми як небудь обійдемося!", "І як не боязно... Зараз там свідомі яйцями закидають", "Яка стильна! Ви сказали, що зовсім скоро скажете назву нового майбутнього альбому. Як скоро? Ми чекаємо з нетерпінням!", "Ви вже стільки намутили всього, що пісня українською не допоможе вилізти з цього", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що Ані Лорак продовжила виступати в Росії після окупації Криму РФ і російської агресієї на Донбасі.

Після протестів на її концертах в Україні, співачка отримала нагороди на російській премії, і поїхала в Росію жити і працювати.

У липні 2016 Лорак виступила на концерті, присвяченому 320-річчю російського військово-морського флоту.

У 2020 році Лорак після прем'єри пісні Я б літала заявила, що запише хіт українською мовою. За останні 6 років вона не випускала пісні українською.