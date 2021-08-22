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Ані Лорак відзначилася неоднозначним висловлюванням на Новій Хвилі в Росії

22 серпня 2021, 10:40

Співачка Ані Лорак розповіла про свою україномовну пісню, яку вона записувала в Україні.

Ані Лорак
Ані Лорак / instagram.com/anilorak/

Співачка Ані Лорак у липні 2021 року через 7 років вперше заявила, що записує пісню українською мовою. Співачка оголосила це під час чергового відвідування Києва, і викликала неоднозначні емоції у шанувальників.

На російському фестивалі Ігоря Крутого, який відвідують скандальні українські гастролери, Ані Лорак розповіла про свою майбутню пісню, але зробила дивну заяву про шанувальників з України.

У коментарі російському журналісту Лорак розповіла про пісню з нового альбому, і заявила, що україномовна пісня повинна сподобатися "інтернаціональним" шанувальникам, і що в музиці немає національності. Відео опублікував телеграм-канал Культурная прачечная.

"Восени буде повноцінний альбом. А також буде пісня, особлива для мене особисто - вона буде українською рідною мовою, на українській рідній мові. І, я думаю, порадує моїх інтернаціональних шанувальників, тому що в музиці немає національності, вона звучить від серця", - розповіла Лорак в коментарі.

Нагадаємо, що Ані Лорак виступила з сольним концертом в Україні в Одесі вперше після 7 років життя в Росії, і вибачилася за проросійську позицію.

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Всупереч скандалам, які супроводжувалися її останні концерти в Україні, новий виступ пройшов без інцидентів і спроб зриву з боку українських активістів.

Однак, після цього Лорак вирушила на скандальний фестиваль Нова хвиля, де виступила разом з російськими кримнашистами і любителями Путіна.

viber
Ані Лорак Нова хвиля новини шоу бізнесу
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