Ані Лорак і Сергій Лазарєв разом випустили спільну пісню Не відпускай

Ані Лорак та Сергій Лазарєв / прес-служба

Співачка Ані Лорак і співак Сергій Лазарєв несподівано випустили свою першу колабрацію - пісню Не відпускай, яка вийшла раніше, який став доступний з 27 серпня.

Прем'єра спільної композиції відбулася на закритті міжнародного музичного фестивалю Нова хвиля 2021, а вже сьогодні реліз доступний на всіх цифрових майданчиках.

Армія шанувальників двох артистів багато років мріяла почути симбіоз голосів своїх кумирів, про що постійно просили в соціальних мережах.

"Ми співали душею, вклавши особисті переживання... Нехай ця пісня стане гімном всіх люблячих сердець!",- заявила Ані Лорак.

Ані Лорак та Сергій Лазарєв / прес-служба

До цього Ані Лорак і Сергій Лазарєв неодноразово радували фанатів спільними виходами на сцену, але цього разу вперше представили студійний ліричний трек, який готували протягом трьох місяців.

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Пісня Не відпускай пронизана різними почуттями: любов'ю, страхом розставання, прощенням. Але лейтмотив композиції єдиний - Не відпускати свою любов, у що б то не стало.

"Ми дуже довго шукали цю пісню. Це історія про кожного, вона точно знайде відгук у кожному серці", - сказав Сергій Лазарєв.

Нагадаємо, що шанувальники вже не один рік просили Лорак і Лазарєва випустити спільний трек - їх спільні виступи усіх дуже хвилювали.

А коли Ані Лорак розлучилася зі своїм чоловіком, то її навіть намагалися шипперити з Лазарєвим (шипперінг - коли фанати приписують роман улюбленим селебріті).