Анфіса Чехова звинуватила в домаганнях продюсера з роботи

Анфіса Чехова / instagram.com/achekhova

Телеведуча Анфіса Чехова за свою кар'єру встигла попрацювати в різних сферах на телебаченні, і виявилося, що в юності стала жертвою домагань.

Артистка розповіла, що коли їй було 23 роки, продюсер музичного каналу, де вона на той момент працювала, кликав її на особисту зустріч в лазню.

Як зазначила Анфіса в інтерв'ю "Альона, блін!", вона не погодилася на пригоду з одруженим начальником.

"Було таке один раз за всю мою кар'єру... я ось зараз чесно не пам'ятаю його ім'я та прізвище, але йому гикається не перший день, не перший рік... це був одружений чоловік, продюсер, але не Генеральний, з телеканалу МузТВ", — зазначила Чехова.

Анфіса Чехова 1977 р. н., так що це було спочатку 2000-х, коли вона вела шоу "На ночь глядя". За словами телеведучої, її кривдник — не надто відома особистість: "Хто мене ображає, той до популярності не доживає... я навіть не впевнена, що він ще працює на телебаченні".

Анфіса зізналася, що тільки зараз змогла розповісти про домагання колеги, бо для неї це була дуже складна і емоційна історія. А тоді вона ще й боялася втратити роботу через складний економічний стан. Але все ж, останнє з нею і сталося.

"Загалом, я б з ним робила програму, він там особливо ні на що не впливав, але він постійно хотів до лазні! Мабуть вдома дружина йому митися не давала! І він мені постійно завуальовано пропонував піти, кудись кликав обговорити всі ці історії. У цій ситуації була дилема: треба було зберегти баланс, щоб так йому відмовляти, щоб мене не вигнали з роботи і не погоджуючись при цьому на його побачення. Я не могла різко зробити це, інакше я б вилетіла з цієї програми. І в кінцевому підсумку він запросив мене в свій кабінет і завалив на диван. Йому, мабуть, набридло мене вмовляти. Він накинувся на мене з поцілунками. Я різко його відштовхнула і чітко сказала, що я не буду. І мене звільнили", - підсумувала Чехова.

За словами співачки, ця людина була новеньким, тільки призначеним на канал.

Раніше співачка Ані Лорак викликала хвилю, яка сколихнула український і російський шоубізнес. Співачка в одному зі своїх інтерв'ю звинуватила Костянтина Меладзе в сексуальних домаганнях.

Після ряду критичних висловлювань на свою адресу Лорак забрала слова і вибачилася, але українські та російські зірки продовжили обговорювати тему харрасмента.