Анджеліна Джолі вимагає прибрати суддю, який прийняв рішення на користь Бреда Пітта

Анджеліна Джолі хоче відстратити суддю / Reuters

Анджеліна Джолі розкритикувала суддю, який приймає рішення про опіку над дітьми в її розлученні з Бредом Піттом, заявивши в судовому протоколі, що суддя відмовився дозволити їх дітям давати свідчення.

Як пише видання AP, актриса подала офіційну заяву в Каліфорнійський Апеляційний суд, в якому поскаржилася, що суддя Одеркірк відмовився вислухати свідчення дітей пари, які вони готові були дати за власним бажанням, а також їх побажання з приводу питань опіки.

"Суддя Одеркірк відмовив міс Джолі в справедливому судовому розгляді, неправомірно виключивши її докази, що мають відношення до здоров'я, безпеки і благополуччя дітей, докази, що мають вирішальне значення для її справи", - повідомив прес-центр суду.

Актриса також заявила, що суддя "не врахував належним чином" розділ Кодексу судів Каліфорнії, в якому говориться, що надання опікунства особі, яка раніше піддавалася домашньому насильству, завдає шкоди найкращим інтересам дитини. У її матеріалах не міститься подробиць про те, про що йде мова, але в березні її адвокати представили запечатаний документ, який нібито пропонує додаткову інформацію.читайте такожСкоро зміна статі?: Дочка Анджеліни Джолі ховала пах на прем'єрі Малефісента-2

Троє з шести дітей Джолі і Пітта - Підлітки: 17-річний Пакс, 16-річна Захара і 14-річна Шайло. Найстаршому, Меддоксу, 19 років, і на нього не поширюється рішення про опіку. У них також є 12-річні близнюки Вів'єн і Нокс.

У відповідь на заяву Джолі адвокати Пітта заявили: "Одеркірк протягом останніх шести місяців ретельно і справедливо провів великий судовий розгляд і виніс попереднє рішення і постанову після заслуховування думок експертів і очевидців".

Крім того, представники Пітта уточнили, що до винесення рішення суддя визначив свідчення самої Джолі як "недостовірними в багатьох важливих областях".

Раніше Анджеліна Джолі вже намагалася усунути Одеркірка від процесу, вважаючи, що він працює на користь Пітта, оскільки суддю пов'язують ділові інтереси з одним з адвокатів Бреда.

Нагадаємо, що суддя Джон Одеркірк одружив Джолі і Пітта, зареєструвавши їх шлюб в 2014 році.

Як раніше повідомлялося, Анджеліна Джолі і Бред Пітт офіційно розлучилися.

Джолі і Пітт через два роки шлюборозлучного процесу змогли домовитися про умови опіки над шістьма дітьми, але тепер почалася нова справа.

Бред Пітт пообіцяв більше ніколи не одружуватися після розлучення з Джолі.