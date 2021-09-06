Анджеліна Джолі звинуватила Вайнштейна в домаганнях і отримала зухвалу відповідь

Анджеліна Джолі / Фото: Reuters

Актриса і продюсер Анджеліна Джолі випускає книгу "Знай свої права" для дітей і підлітків, і напередодні виходу в продаж відзначилася новим висловлюванням - вона звинуватила ув'язненого Харві Вайнштейна в домаганнях.

Як повідомляє The Guardian, скандальний кінопродюсер Харві Вайнштейн сексуально домагався її, коли їй був 21 рік а Джолі знімалася у фільмі мінливості любові.

Вона саме після цього відмовилася зніматися у фільмі Авіатор з Вайнштейном, і передавала через тодішнього чоловіка Джонні Лі Міллера друзям, щоб вони не залишали дівчат наодинці з Вайнштейном

Вона повідомила, що сварилася з Піттом, коли вони були одружені, тому що він грав у Безславних виродках і Пограбуванні казино, якими займався Вайнштейн.

Видання TMZ вже опублікувало відповідь Вайнштейна, який проводить свої доводи.

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"Домагань ніколи не було, ніколи не було навіть спроби домагання. Це нахабна брехня і реклама, розрахована на привернення уваги. Ти - Анджеліна Джолі. Кожен чоловік і кожна жінка в світі, я впевнений, виявляють до тебе інтерес. Весь світ тебе домагається?", - поцікавився продюсер.

Раніше Джолі вже звинувачувала його в домаганнях - в 2017 році писала відкритий лист зі звинуваченнями.

Нагадаємо, у березні 2020 року суд у Нью-Йорку засудив Вайнштейна до 23 років в'язниці. У в'язниці Вайнштейн перехворів на коронавірус у важкій формі.

Восени 2020 проти Вайнштейна висунули 6 нових звинувачень.

Як відомо, секс-скандал з Харві Вайштейном розгорівся в 2018 році, коли ряд жінок подали в поліцію заяви про сексуальне насильство, домагання і згвалтування з боку Харві Вайнштейна. Активістки #MeToo домоглися вироку для Вайнштейна.