Андрій Богдан показав свою нову дівчину - у Мережі знайшли її Instagram

Андрій Богдан / УНІАН

Андрій Богдан ще недавно значився серед завидних холостяків, але в ЗМІ поширили слух про те, що він вже три місяці зустрічається з лакшері-блогеркою.

Як повідомляє "Страна" з посиланням на свої джерела, Андрій Богдан у відносинах з Кариною Тищенко. На її сторінці в Instagram на вечір п'ятниці 49 тисяч підписників - @vot_nah.

Джерела видання стверджують, що Богдан і Тищенко зустрічаються вже близько трьох місяців, але вперше з'явилися на якомусь світському заході, що підтвердило роман.

Судячи зі знімків, дівчина звикла до шикарного життя: багато подорожує, носить брендовий одяг і любить дорогу нижню білизну. На її сторінці немає знімків без фільтрів або непрофесійного фотографа.читайте такожАнна Богдан вперше розповів про реакцію колишнього чоловіка на її роман з Холостяком

"Вона дівчина видна, на неї багато хто поклав око. Живе в ЖК "Новопечерські Липки", а це вже показник статусу", - говорить джерело "Страны" і додає, що Андрій планує все більше і більше виводити свою пасію в світ.

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Вперше Богдана і Тищенка помітили в Анталії (Туреччина) на тусовці в 5-зірковому готелі Titanic Mardan Palacе. Це показ мод Ocean fashion show, де демонстрували одяг маловідомих українських брендів.

До цього Андрій Богдан зустрічався з Анастасією Слічною. Все що відомо про їх розрив - що вони "не зійшлися по гороскопу".

Перед Слічною у Богдана був роман з Анною Богдан - та зізналася, що чоловік її ревнував, і вони навіть не спілкуються після розлучення.

До слова, розкриття роману Богдана сталося незабаром після того, як Анна Богдан розповіла, чому не поміняла прізвище, і які у неї стосунки з колишнім чоловіком.

Нагадаємо, Анна Богдан стала переможницею шоу Холостяк 11 і будує відносини з Михайлом Заливако.