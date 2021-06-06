Анатолій Анатоліч розсекретив, якими будуть треті пологи його дружини

Анатолій Анатоліч / instagram.com/anatoliyanatolich/

Взимку знаменитий телеведучий зізнався, що скоро їх сім'я стане більше ще на одну людину - його дружина вагітна втретє. Велика сім'я разом з мамою, яка готується скоро народжувати, відвідала світський захід, де вони поспілкувалися з відомою ведучою.

Вагітна Катя Осадча у новому випуску Світського життя розпитала сім'ю, як вони збираються називати дитину, і де пройдуть пологи.

Анатолій Анатоліч пожартував, що нові пологи будуть спільні - вони вже готуються, до того ж його дружина зрозуміла, що це не соромно, а дуже красиво, і потрібен чоловік ближче.

Також вони пожартували, що не радяться з бабусями, як назвати сина, тому що ті б зажадали назвати на честь Олега Винника.

"У нас варіант Роберт. Мені дуже подобається. Скорочено як Роббі - Роббі Вільямс, мені він дуже подобається. Також мені подобається Мартін. Будь-яке ім'я з прізвищем Яцечко дивно звучить. Потім у нас Нилс", - розсекретив зірка.

Анатолій Анатоліч разом зі своєю дружиною Юлією Бойко, яка відома під сценічним псевдонімом Юла, оголосили про те, що готуються до третьої дитини в лютому цього року.

Зірковий батько зізнався в Instagram, що він щасливий і підкріпив публікацію знімком з Майамі, де вони тоді відпочивали разом з усією родиною. У них вже є дві дочки - Аліса і Лоліта.

Дивитися онлайн повний випуск шоу Світське життя можна на сайті 1plus1 video.