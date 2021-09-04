Американський репер шокував фанатів "вагітними" фото

Репер шокував своїми фотками

Американський репер Lil nas X шокував своїх фанатів неоднозначними фотографіями перед виходом свого першого альбому Montero. Кадри "вагітного" співака з'явилися на його сторінці в Instagram, а також ексклюзивно на сайті журналу People.

Монтеро Ламар Хілл (справжнє ім'я Lil nas X) назвав платівку "своїм первістком", а процес її створення асоціює вагітністю.

"Сюрприз! Не можу повірити, що нарешті оголошую про це. Моя радість Montero вийде 17 вересня 2021 року", – підписав він публікацію із провокаційними знімками.

Раніше Главред писав про те, що скандальний російський репер Баста (справжнє ім'я – Василь Вакуленко) в Києві дав концерт, попри велику акцію протесту під входом в київський клуб Stereo Plaza, в якому відбувався захід. Причому фанати виконавця активно і з матірщиною пересварилися з активістами.