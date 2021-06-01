Американський репер Lil Loaded помер за таємничих обставин

Мікрофон / Pixabay

У США знайшли мертвим популярного репера Дашона Моріса Робертсона, який виступав під псевдонімом Lil Loaded. Прихильники репера вже оплакують його в соціальних мережах.

Як повідомляє газета USA TODAY 31 травня з посиланням на адвоката музиканта та офіс судово-медичної експертизи. Реперу було 20 років.

Адвокат репера Ашкан Мехріарі оголосив виданню, що причиною смерті стало самогубство.

"На жаль, я можу підтвердити, що Робертсон помер сьогодні", — сказав Мехріярі.

Офіс судово-медичної експертизи округу Даллас також підтвердив смерть Lil Loaded.

Хто такий Lil Loaded

Американський репер і автор пісень здобув популярність влітку 2019 року. Тоді він представив трек 6locc 6a6y, який миттєво заповнив всі музичні платформи.

Також серед хітів Lil Loaded є такі відомі композиції: Gang Unit і Link Up. Вони популярні серед молоді.

Як повідомляли зарубіжні ЗМІ, в листопаді 2020 року Lil Loaded затримали за вбивство друга. Це сталося під час зйомки музичного відео. Згодом статтю перекваліфікували на"вбивство з необережності". Lil Loaded відпустили під заставу.

Як раніше повідомляв Главред, помер онук знаменитого українського артиста Олега Філімонова.