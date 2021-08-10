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Alyona Alyona вперше висловилася про скандальну зйомку на Софійській площі

10 серпня 2021, 18:22

Скандальна співачка знову виправдовується за чергове порушення законів України.

Alyona Alyona
Alyona Alyona / instagram.com/alyona.alyona.official

Скандальна співачка Alyona Alyona знову влипла в скандал. Тепер не через неповагу до прапора України, а через неадекватну поведінку і перегони в центрі столиці України, які проходили без будь-якого дозволу.

Після того, як співачку впізнали, як учасницю скандального перфоменса, вона була змушена відповісти на питання від українців у своєму сторіз.

Alyona Alyona заявила, що взагалі нічого не знала - ні про дозволи, ні про заборони, ні про закони України. Крім того їй сказали, що це відео з дрифтом приурочено до Дня Незалежності, а її запросили знятися в дрифті в якості лідера думок. Також Олена зазначила, що це не були зйомки реклами, тим більше - її кліпу.

"В Україну прилетів гонщик Конор Шанаган, який входить в топ-10 дрифтерів світу і Red Bull разом з ним хотів зняти відео, як нам сказали, до Дня Незалежності і вирішили підключити кілька лідерів думок, одним з цих лідерів думок була я. Моя роль полягала в тому, щоб просто покататися на дрифт-машині, як мені сказали. Також мене запевнили в тому, що всі дозволи у них є, адміністрація надала і після закінчення всього цього приїдуть Клінінгові машини, це все відчистять", - прокоментувала ситуацію реперша.читайте такожГола Alyona Alyona обмоталася прапором України і розлютила українців

Крім того, Alyona Alyona повністю зняла з себе відповідальність і запропонувала звертатися до "компанії-органіазторf" дійства.

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"Ні я, ні моя командна все це не організовували, - заявила співачка, - всі ваші питання відправляйте організаторам заходу - Редбулл".

Як відомо, 10 серпня, в історичному центрі Києва - на Софійській площі невідомі провели зйомки ролика де два авто дрифтили без спеціальних огорож, що могло принести шкоду людям, що проходять повз. Як з'ясувалося, в одній з машин проїхалася і українська реперша Alyona Alyona.

Поліція Києва вже завела кримінальну справу з цього приводу, але невідомо, ким в ньому буде проходити Alyona Alyona - співучасницею чи свідком.

Alyona Alyona новини шоу бізнесу
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