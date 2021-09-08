Alyоna Alyona зізналася, хто її хлопець насправді, і як вони познайомилися

alyona alyona / instagram.com/alyona.alyona.official

Співачка Alyоna Alyona розповіла, коли познайомилася зі своїм хлопцем, коли почалися їхні стосунки, і чим він взагалі займається.

Як розповіла Alyоna Alyona Зоряному шляху, її хлопець - блогер і тіктокер, а познайомилися вони на роботі.

"Познайомилися ми випадково на одному із заходів нашої команди. А потім, оскільки він веде блогерську, тіктокерську діяльність, ми запрошували його генерувати ідеї для нових треків", - каже дівчина.

Однак, іскра спалахнула не відразу - Alyоna Alyona зустрілася з Денисом в жовтні, а покликав він її на побачення тільки в січні наступного року.

Однак, з того часу у них зав'язалися стосунки.

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"В певних колах він відомий. Я не скажу, що це блогер-мільйонник, але скажу, що набагато молодший, за мене", – поділилася 30-річна Alyona Alyona.

Однак, вона продовжує приховувати його особистість. По суті, про них знають тільки команда і найближчі.

Раніше Alyona Alyona зізналася, що мріє зламати ліжко оригінальним способом.