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Alyona Alyona нарешті показала бойфренда та розповіла про життя з ним

29 вересня 2021, 10:04

Alyona Alyona вийшла на публіку разом зі своїм коханим. Хлопця звуть Денис, він - тіктокер. Пара нещодавно почала жити разом.

Alyona Alyona
Alyona Alyona розповіла про особисте життя / Фото 1+1

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona (справжнє ім'я Олена Савраненко) вперше вийшла на публіку разом зі своїм бойфрендом, якого звуть Денис. Раніше зірка приховувала подробиці особистого життя і лише зовсім нещодавно почала трохи відкривати завісу таємниці.

Коханий Alyona Alyona - блогер і тіктокер Денис. Нещодавно пара почала жити разом і, за словами артистки, для неї це болюча тема. Дівчина каже, що поки їй важко жити в квартирі хлопця. В цілому, це для неї перший досвід.

"Це болюче питання. Він мені дуже подобається, і я вирішила жити на його території. Це мій перший в житті досвід, тому що раніше всі жили у мене. У нього невелике житло, а у мене багато речей, тому для мене це складно", - зізналася Alyona Alyona в програмі ЖВЛ.

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Аlyona Alyona зі своїм хлопцем Денисом / скріншот

Як повідомляв Главред, раніше співачка Alyоna Alyona розповіла, коли познайомилася зі своїм хлопцем, коли почалися їхні стосунки, і чим він взагалі займається. Крім того, дівчина зізналася, про яке весілля мріє.

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Alyona Alyona новини шоу бізнесу
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