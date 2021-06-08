Аліна Гросу розповіла про Романа Полянського і відкрила секрет ідеальних стосунків

Аліна Гросу / Instagram

Співачка Аліна Гросу, якій приписують стосунки з російським артистом Романом Полянським, в день свого народження прийшла в студію Твій день на 1+1, де розповіла про дитинство, сім'ю і свої стосунки.

Як зізналася Гросу під час спілкування з Русланою Писанкою, вона людина завжди закохана, бо може творити тільки надихаючись цією емоцією.

"Ніколи, ніколи не спокійно в тазику тому, тому що завжди трохи закохана, у мене все життя так. Я та людина, яка може творити тільки, коли закохана. Я відходила від розлучення з колишнім чоловіком, було боляче, неприємно. Але важко було не тому, що попрощалася з людиною, а тому що він був мені добрим другом. Це була не моя ідея [не бути друзями], це він так захотів", - каже співачка.

Вона підтримала припущення ведучих, що дружба з колишньою дружиною була б недоречна при нових відносинах Олександра, і з інтригою розповіла про свої стосунки з Романом Полянським.

"У моєму житті роман є. Я завжди говорю, що це очевидно, навіщо ж питати? Нас об'єднала дуже сильно робота, і вмсте бути нам дуже просто. Ми знімаємося разом, і у нас дуже багато пов'язано з роботою. Ми любимо екстрим, квести, любимо щось нове, і нас це об'єднало", - пояснила вона.

До того ж Гросу не вважає, що розбирається у відносинах - за її словами, вона б була ще в інших щасливих відносинах. Але зате вона розповіла, що її батьки 27 років щасливі у шлюбі.читайте такожАліна Гросу підігріла чутки про роман з Романом Полянським

"Якби я знала цей секрет, вони були б у мене і зараз. Єдине, що я скажу - мої батьки "недовго" разом - 27 років, і така людина може розповісти, як бути в шлюбі разом. Ще допомагають діти, нас троє в сім'ї, і батькам є про що говорити в сім'ї", - зізналася дівчина.

Нагадаємо, Аліна Гросу розлучилася з чоловіком Олександром через кілька місяців після весілля.

Раніше Аліна Гросу розповіла про новий роман і заняття колишнього чоловіка.

Нагадаємо, що повні випуски шоу Твій день з українськими знаменитостями на 1+1 можна дивитися онлайн на сайті 1plus1 video.