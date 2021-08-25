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Олена Мозгова підхопила небезпечну хворобу і озвучила діагноз

25 серпня 2021, 16:09

Українська продюсер Олена Мозгова розповіла про місяці обстежень та лікування небезпечної хвороби.

Олена Мозгова
Олена Мозгова / facebook.com/olenamozgova1

Член журі Чорноморських ігор у Скадовську продюсер Олена Мозгова зважилася розповісти, що вона вже деякий час бореться з небезпечною і неприємною хворобою, яка в рейтингу найпоширеніших у світі.

Відверто говорити про здоров'я вона зважилася через докори, що посипалися на неї після публікації яскравих фото з фестивалю Чорноморські ігри в Скадовську.

Вона показувала у своєму Facebook яскраві кадри в красивих нарядах, і отримала у відповідь хейт від користувачів Мережі.

"Закінчився фестиваль і сьогодні мала час перечитати коментарі та повідомлення))). Думала писати чи ні наступне і вирішила що напишу. Розумієте, якщо я публікую фотографії на яких я добре виглядаю, тексти в яких я не нию і не жаліюсь, це не означає, що "в Багдадє всьо спокійно.." , що "вигляд на мільон, жодних ознак хвороби", "може то ви собі придумали, коли хворіють не їздять по фестивалях"... і таке інше це не зовсім адекватна реакція у будь-якому випадку)))", - зазначила вона.

Олена Мозгова
Олена Мозгова / facebook.com/olenamozgova1

Селебріті повідомила, що поки вона пропадала, то пройшла багато обстежень і аналізів, який підтвердили, причину нездужань, який лікувала Мозгова.

Вона зізналася, що у неї були нереальні болі і параліч м'язів половини обличчя, і ще більше "приємностей", які теж були пов'язані з цією хворобою.

"По факту аналізів це хвороба Лайму чи бореліоз. Кому цікаво що це, гугл вам у допомогу. Попереду тривале лікування і дякую друзям, які весь час допомагають, без них не впоратись. Всім бажаю здоров’я! І ще, ніколи не судіть по фотографіях у соцмережах чи ЗМІ про реальність того, що відбувається за лаштунками життя більш-менш публічних людей", - оголосила Мозгова.

Олена Мозгова - що відомо про хворобу

  • Нагадаємо, що Олена Мозгова нещодавно оголосила, що продовжує і обстеження в лікарні.
  • На початку серпня вона почала поступово демонструвати результати схуднення. 47 - річна український продюсер Олена Мозгова продемонструвала результати схуднення 5 серпня - вона написала, що скинула 20 кілограм.
  • Раніше вона повідомляла, що почала лікування важкої хвороби з багатьма симптомами з липня 2021.
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Олена Мозгова новини шоу бізнесу
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